Iran Ultimatum AS: Terima Proposal 14 Poin atau Bersiap Hadapi Kegagalan

Ketua parlemen yang juga Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, secara resmi melayangkan ultimatum keras kepada AS.

Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, secara resmi melayangkan ultimatum keras kepada Washington: terima 14 poin proposal Teheran atau bersiap menghadapi kegagalan total dalam proses perdamaian di Timur Tengah.

Pernyataan ini menyusul sikap Presiden AS Donald Trump yang menolak mentah-mentah tawaran balasan terbaru dari Iran. Trump bahkan menyebut proses gencatan senjata saat ini berada dalam kondisi kritis akibat kebuntuan negosiasi yang berkepanjangan.

Ghalibaf: Tak Ada Pilihan Lain bagi Washington

Melalui unggahannya di media sosial X, Ghalibaf menegaskan bahwa Washington harus mengakui hak-hak kedaulatan Iran jika ingin mengakhiri konflik yang telah melumpuhkan kawasan selama lebih dari dua bulan terakhir.

"Tidak ada alternatif lain selain menerima hak-hak rakyat Iran sebagaimana diuraikan dalam usulan 14 poin. Pendekatan lain apa pun akan sepenuhnya tidak membuahkan hasil, hanya kegagalan demi kegagalan," tegas Ghalibaf, dikutip dari AFP, Selasa (12/5/2026).

Ia juga menyindir beban finansial yang harus ditanggung rakyat Amerika akibat sikap keras kepala pemerintahannya. "Semakin lama mereka mengulur waktu, semakin banyak uang pajak warga AS yang akan menanggungnya," sambungnya.

Blokade Laut dan Ancaman Jalur Perdagangan Dunia

Konflik fisik di lapangan kian mencekik ekonomi global. Teheran saat ini masih menahan arus lalu lintas di Selat Hormuz, jalur nadi perdagangan minyak dunia. Di sisi lain, AS membalas dengan memberlakukan blokade ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa tanggapan mereka mencakup tuntutan penghentian perang di semua lini, termasuk Lebanon, serta pembukaan blokade angkatan laut AS. Selain itu, Iran mendesak pencairan aset-aset mereka yang dibekukan di luar negeri sebagai syarat mutlak rekonsiliasi.

Opsi Nuklir: Menuju Pengayaan 90 Persen

Namun, yang paling menggetarkan pasar global adalah ancaman pengayaan uranium. Juru bicara komisi keamanan nasional parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, mengungkapkan bahwa para anggota parlemen kini serius mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan pengayaan uranium hingga ke level 90 persen—tingkat yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir.

"Salah satu opsi Iran jika terjadi serangan lain adalah pengayaan uranium hingga 90 persen. Kami akan membahasnya di parlemen," tulis Rezaei melalui akun X miliknya.

Saat ini, Teheran tercatat memiliki persediaan uranium yang diperkaya hingga 60 persen dalam jumlah signifikan. Angka ini hanya terpaut 30 persen lagi untuk mencapai ambang batas senjata nuklir. Selama ini, AS bersikeras agar material tersebut dipindahkan ke luar negeri, namun Teheran dengan tegas menolak dan menyatakan bahwa tingkat pengayaan adalah hak berdaulat mereka yang hanya bisa dinegosiasikan jika syarat mereka terpenuhi.