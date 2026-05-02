Iran Umumkan Aturan Maritim Baru di Selat Hormuz atas Perintah Khamenei

Eskalasi di kawasan Teluk memasuki babak baru. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) secara resmi mengumumkan pemberlakuan 'aturan maritim baru' di sepanjang garis pantai Iran, termasuk jalur vital Selat Hormuz. Langkah strategis ini disebut merupakan instruksi langsung dari Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.

Angkatan Laut IRGC menyatakan akan memegang kendali penuh atas hampir 2.000 kilometer garis pantai Iran di wilayah tersebut. Melansir laporan Press TV pada Jumat malam (1/5/2026), kebijakan ini diklaim bertujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan keamanan kawasan.

"Langkah ini akan menjadikan perairan tersebut sebagai sumber penghidupan dan kekuatan bagi rakyat Iran, sekaligus sumber keamanan bagi kawasan," tulis laporan media pemerintah tersebut tanpa merinci detail teknis aturan yang dimaksud.

Balasan Atas Blokade AS

Pengumuman ini muncul di tengah ketegangan yang belum mereda sejak meletusnya konflik bersenjata antara Iran dengan aliansi AS-Israel pada akhir Februari lalu. Teheran diketahui mulai membatasi lalu lintas di Selat Hormuz sebagai aksi balasan atas serangan militer yang mereka terima.

Situasi kian terjepit bagi Iran lantaran Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah memberlakukan blokade angkatan laut sejak 13 April 2026. Blokade tersebut secara spesifik menyasar seluruh lalu lintas maritim yang terafiliasi dengan Iran di jalur perairan internasional itu.

Gencatan Senjata Tanpa Kepastian

Secara diplomasi, ketegangan ini sebenarnya sempat diredam melalui gencatan senjata pada 8 April lalu atas mediasi Pakistan. Namun, perundingan maraton yang digelar di Islamabad beberapa hari kemudian berakhir buntu tanpa membuahkan kesepakatan permanen.

Presiden AS Donald Trump memang telah memperpanjang masa gencatan senjata secara sepihak atas permohonan Pakistan. Namun, ketiadaan batas waktu yang jelas serta kehadiran militer AS yang masih melakukan blokade laut membuat Teheran memilih untuk memperketat kontrol di wilayah perairannya sendiri.

Dunia kini menyoroti bagaimana aturan baru IRGC ini akan berdampak pada stabilitas pasokan energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi utama distribusi minyak mentah dunia.