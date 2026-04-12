Iran: Wajar Negosiasi Islamabad Buntu, Ketidakpercayaan Mendalam Jadi Tembok Besar

Pemerintah Iran menegaskan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) dalam perundingan maraton di Islamabad, Pakistan, bukanlah hal yang mengejutkan. Teheran menilai sangat sulit mengikis gunung es ketidakpercayaan hanya dalam waktu satu hari pertemuan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan bahwa hasil tanpa kesepakatan adalah sesuatu yang 'wajar'. Menurutnya, atmosfer perundingan masih dibayangi oleh trauma konflik bersenjata dan kecurigaan yang akut antara kedua belah pihak.

"Pembicaraan ini diadakan dalam suasana yang didominasi bukan hanya oleh ketidakpercayaan, tetapi juga oleh keraguan dan kecurigaan," ujar Baqaei saat berbicara kepada televisi pemerintah Iran, Minggu (12/4/2026).

Bayang-bayang Perang 40 Hari

Baqaei menyoroti bahwa sulit bagi delegasi untuk mencapai titik temu setelah pecahnya perang selama 40 hari terakhir. Ia bahkan menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pemicu konflik yang telah terjadi dua kali dalam sembilan bulan terakhir tersebut.

Kondisi psikologis para perunding yang dipenuhi rasa curiga menjadi ganjalan utama di meja diplomasi. "Oleh karena itu, wajar jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam satu pertemuan. Bagaimanapun, tidak ada yang memiliki ekspektasi (setinggi) itu," tambahnya.

Meski demikian, Baqaei tidak menampik adanya sedikit kemajuan pada sejumlah isu teknis. Namun, kemajuan tersebut belum cukup untuk meruntuhkan perbedaan pendapat pada dua atau tiga poin kunci yang menjadi syarat mutlak kesepakatan dengan Washington.

Agenda Kompleks: Dari Nuklir hingga Selat Hormuz

Melalui akun resminya di platform X, Baqaei membedah rumitnya materi negosiasi selama 21 jam di Islamabad. Agenda yang dibahas mencakup urat nadi ekonomi global hingga kedaulatan negara, mulai dari isu Selat Hormuz, program nuklir, hingga tuntutan reparasi perang.

"Diskusi telah dilakukan mengenai berbagai dimensi topik utama, termasuk pencabutan sanksi serta penghentian total perang terhadap Iran dan di kawasan," tulisnya.

Baqaei menegaskan bahwa keberhasilan diplomatik di masa depan sepenuhnya bergantung pada keseriusan pihak lawan—dalam hal ini Amerika Serikat—untuk tidak mengajukan tuntutan yang melanggar hukum dan bersedia menghormati kepentingan sah Iran.

Diplomasi 21 Jam Berakhir Antiklimaks

Perundingan yang berlangsung di Islamabad ini melibatkan pembicaraan langsung maupun tidak langsung yang dimediasi oleh pemerintah Pakistan. Meski telah menghabiskan waktu hampir satu hari penuh, delegasi Iran dilaporkan telah meninggalkan lokasi dan kembali ke Teheran tanpa membawa dokumen kesepakatan.

Hingga saat ini, pihak Iran belum memberikan klarifikasi apakah akan ada putaran perundingan lanjutan. Namun, Teheran menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah Pakistan atas upaya tulus mereka dalam memfasilitasi proses diplomasi yang sangat berat ini.

Kini, bola panas kembali berada di jalur diplomasi internasional. Publik menunggu apakah Washington akan melunak atau ketegangan di kawasan justru akan kembali memanas pasca-kebuntuan di Islamabad ini.