IRGC Ancam Balas Serangan AS dengan Kekuatan Besar

Situasi di urat nadi energi dunia, Selat Hormuz, kembali memasuki fase kritis. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) secara resmi mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap agresi terhadap tanker minyak atau kapal komersial milik Iran akan memicu respons militer berskala masif terhadap posisi Amerika Serikat (AS) di kawasan tersebut.

Komando Angkatan Laut IRGC menegaskan bahwa mereka tidak akan menoleransi gangguan sedikit pun terhadap lalu lintas maritim mereka. Peringatan ini muncul di tengah blokade angkatan laut yang kian mencekik oleh militer Amerika Serikat.

"Peringatan! Setiap agresi terhadap tanker minyak dan kapal komersial Iran akan dibalas dengan serangan besar-besaran terhadap salah satu pusat Amerika di wilayah tersebut dan kapal-kapal musuh," bunyi pernyataan resmi komando Angkatan Laut IRGC, sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Fars, Minggu (10/5/2026).

Rudal dan Drone Siap Meluncur

Ancaman tersebut bukan sekadar gertakan diplomatik. Komandan Angkatan Udara IRGC, Majid Mousavi, mengungkapkan bahwa militer Iran telah berada dalam posisi siaga tempur tertinggi. Menurutnya, seluruh jajaran rudal dan armada drone serang Iran kini telah 'dikunci' pada sasaran musuh.

Mousavi menegaskan bahwa pasukannya hanya tinggal menunggu perintah komando tertinggi untuk menekan tombol peluncuran. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kehadiran militer asing dan tekanan blokade yang dinilai telah melanggar kedaulatan ekonomi Teheran.

Manuver Barat dan Pengiriman HMS Dragon

Di sisi lain, eskalasi ini memicu reaksi cepat dari sekutu Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi telah mengerahkan kapal perang Angkatan Laut Kerajaan ke Timur Tengah. Langkah ini disebut sebagai bagian dari persiapan misi multinasional untuk melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Salah satu aset utama yang dikirim adalah HMS Dragon, kapal perusak tipe 45 yang memiliki kemampuan pertahanan udara canggih. Kapal yang sebelumnya bersiaga di Mediterania Timur ini dijadwalkan akan segera bergabung dengan inisiatif maritim pimpinan Inggris dan Prancis guna mengamankan jalur pelayaran dari ancaman serangan Iran.

Diplomasi Buntu dan Blokade Trump

Ketegangan regional ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari rentetan konflik yang pecah sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Meski sempat ada harapan melalui gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada 8 April, namun pembicaraan di Islamabad gagal membuahkan kesepakatan permanen.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memang telah memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu tertentu untuk memberi ruang bagi diplomasi. Namun, secara paradoks, Washington justru memulai blokade angkatan laut terhadap lalu lintas maritim Iran sejak 13 April.

Teranyar, pada Selasa (5/5/2026), Presiden Trump mengumumkan penghentian sementara 'Project Freedom' --misi yang awalnya dimaksudkan untuk memulihkan kebebasan navigasi-- namun dengan catatan tegas bahwa blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap berlaku secara penuh.

Keputusan ini praktis mengunci posisi Iran, yang kemudian dibalas dengan ancaman serangan balik oleh IRGC. Kini, dunia menanti apakah diplomasi masih memiliki celah, ataukah Selat Hormuz akan menjadi medan laga terbuka bagi kekuatan besar dunia.