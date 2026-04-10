IRGC Tegaskan Iran tak Luncurkan Rudal Sejak Awal Gencatan Senjata, Tuding Israel Mainkan Provokasi

Seorang warga Teheran mengibarkan bendera Iran di tengah bangunan yang hancur akibat serangan gabungan nan brutal dari AS dan Israel. (Foto: New York Times/Arash Kamooshi)

Ukuran Font Kecil Besar

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) angkat bicara mengenai kepatuhan mereka terhadap kesepakatan damai sementara. IRGC menegaskan bahwa Teheran sama sekali tidak meluncurkan rudal ke negara mana pun sejak perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) resmi dimulai.

Pernyataan ini muncul sebagai upaya menepis spekulasi yang berkembang di lapangan. "(Pasukan Iran) Belum meluncurkan rudal apa pun ke negara mana pun selama jam-jam gencatan senjata hingga saat ini," bunyi pernyataan resmi IRGC sebagaimana dilaporkan Al Jazeera dan dikutip RIA Novosti, Jumat (10/4/2026).

Tak hanya membantah serangan rudal, IRGC juga melontarkan tuduhan serius terkait laporan adanya aktivitas pesawat nirawak (drone) di kawasan konflik. Menurut mereka, setiap laporan mengenai serangan drone tersebut tidak diragukan lagi merupakan ulah provokasi dari pihak lawan.

"Laporan tersebut (serangan pesawat nirawak) merupakan ulah musuh Zionis atau Amerika," tambah pihak IRGC.

Membuka Selat Hormuz dan Meja Perundingan

Situasi ini merupakan kelanjutan dari manuver diplomatik mengejutkan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (7/4/2026). Trump menyatakan telah menyetujui gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran. Sebagai imbalannya, Iran setuju untuk kembali membuka akses navigasi di Selat Hormuz yang sempat terganggu.

Sejalan dengan itu, suhu panas di meja diplomasi kini berpindah ke Pakistan. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan bahwa perundingan tingkat tinggi dengan Amerika akan segera dimulai pada hari Jumat ini di Islamabad.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mengupayakan negosiasi yang serius di Pakistan. Teheran berharap Washington menunjukkan itikad serupa untuk meredam ketegangan global yang telah mencapai titik didih.

Lebanon Tetap Membara

Namun, gencatan senjata ini tampaknya menyisakan 'celah berdarah'. Di saat Teheran dan Washington mulai duduk satu meja, Israel justru meningkatkan intensitas serangannya ke Lebanon.

Pada Rabu (8/4/2026), jet tempur dan artileri Israel dilaporkan menggempur lebih dari selusin pemukiman di wilayah Lebanon selatan, termasuk menyasar kota besar Tyre. Terkait hal ini, Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa penghentian serangan Israel di Lebanon tidak termasuk dalam butir-butir perjanjian gencatan senjata antara AS dan Iran.

Bagi Trump, situasi di Lebanon adalah konflik terpisah yang tidak terikat oleh kesepakatan bilateral di Islamabad. Hal ini memicu kekhawatiran baru bahwa perdamaian di satu front justru akan dikompensasi dengan eskalasi yang lebih dahsyat di front lainnya.