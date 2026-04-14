Ironi FHUI, JPPI Desak Status Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan

Kampus semestinya menjadi benteng moral dan ruang paling aman bagi generasi muda untuk bertumbuh. Namun, dugaan kasus pelecehan seksual secara verbal yang mencuat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) baru-baru ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan tinggi di Tanah Air.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kasus ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan sebuah alarm tanda bahaya.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyoroti adanya paradoks yang memilukan dalam kasus ini. "Kasus di FHUI menjadi alarm keras. Pelanggaran hukum justru terjadi di tempat orang belajar hukum. Ini bukan sekadar ironi, tetapi kegagalan serius dalam membangun budaya akademik yang aman dan berintegritas," tegas Ubaid di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Statistik Kelam: Kekerasan Seksual Mendominasi

Pernyataan Ubaid diperkuat oleh data kelam kekerasan di institusi pendidikan. Sepanjang kuartal pertama tahun ini (Januari-Maret 2026), JPPI mencatat rekor buruk dengan 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

Dari angka tersebut, kekerasan seksual menduduki peringkat tertinggi dengan porsi 46 persen, disusul kekerasan fisik (34 persen), perundungan (19 persen), kebijakan diskriminatif (6 persen), dan kekerasan psikis (2 persen).

"Hampir separuh kasus adalah kekerasan seksual. Ini menandakan kegagalan serius dalam melindungi peserta didik dari kejahatan paling mendasar terhadap tubuh dan martabat manusia. Ini sudah menjadi pola yang sistemik," imbuh Ubaid.

Merespons krisis ini, JPPI mendesak tiga pilar utama pembuat kebijakan—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), serta Kementerian Agama (Kemenag)—untuk segera menetapkan status darurat kekerasan di dunia pendidikan.

Pemerintah juga dituntut untuk menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu, memperkuat mekanisme pencegahan, dan memastikan perlindungan tidak hanya sekadar formalitas di atas kertas.

Respons UI: Kedepankan Perspektif Korban

Secara terpisah, pihak Universitas Indonesia (UI) memastikan tidak akan menutup mata terhadap skandal dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswanya dan telah menjadi perbincangan panas di ruang publik.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan bahwa universitas tengah menangani kasus ini secara serius melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

"Penanganan tengah berlangsung melalui Satgas PPKS UI dengan pendekatan yang berperspektif korban (victim-centered). Kami menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip kehati-hatian," jelas Erwin.

Ia kembali mengingatkan komitmen institusi bahwa segala bentuk kekerasan seksual, baik di ruang luring maupun digital, merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik sivitas akademika dan hukum yang berlaku di Indonesia.