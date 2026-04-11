Isi Warung Sembako Modal Mulai dari Rp500 Ribu hingga Rp5 Juta, Wajib Stok Barang Ini!

Semua orang bisa jualan sembako tanpa harus punya warung atau ruko fisik. Modal utama yang wajib dimiliki adalah keberanian dan keinginan, lalu modal uang ratusan ribu.

Di luar sana ada banyak orang yang berhasil meraih kesuksesan dengan modal yang minim, sekitar Rp500 ribu.

Bisnis yang dijalankan sangat umum, yaitu jualan barang-barang sembako. Namun, karena mereka konsisten dan gigih menjalankannya, bisnis itu bisa berkembang hingga mereka memiliki toko sembako yang besar.

Tips Membuka Warung Sembako dengan Modal Minim

Mengutip dari berbagai sumber, termasuk cerita sukses para pemilik toko kelontong di media sosial, berikut adalah rangkuman tips membuka warung sembako:

1. Punya Keberanian, Niat, dan Usaha

Dari banyaknya konten video yang ditemukan di media sosial, para pemilik toko kelontong rata-rata akan mengatakan modal utama untuk berjualan adalah berani, punya niat dan keinginan untuk berusaha.

Tanpa memiliki tiga hal tersebut, mereka mungkin akan stuck berada di tempat awal.

Jadi, bila ingin memulai usaha, termasuk toko kelontong, wajib memiliki tiga hal tersebut.

2. Modal Uang

Untuk memulai usaha, wajib memiliki modal dalam bentuk uang. Namun, pastikan uang yang digunakan adalah ‘uang dingin’ alias yang tidak terpakai (di luar tabungan, dana darurat, dan hidup sehari-hari), bukan ‘uang panas’ (uang pinjaman).

Nominalnya bisa berapa saja, mulai dari 50 ribu, 100 ribu, 500 ribu, atau 1 juta juga bisa, yang penting ada dananya.

Setelah itu, kamu bisa membuat strategi memulai usaha dengan modal yang dimiliki.

3. Tentukan Produk yang Akan Dijual

Buat yang punya modal minim, sekitar 500 ribuan, harus pintar-pintar memilih barang dengan perputaran cepat, agar uangnya cepat muter dan keuntungannya bisa dipakai untuk membesarkan usaha.

Produk yang paling cepat laku biasanya adalah kebutuhan pokok, seperti telur, beras, dan minyak goreng.

Lalu produk lainnya bisa berupa bumbu-bumbu makanan, mie instan, sabun cuci pakaian, sabun mandi, shampoo, anti nyamuk, dan lain-lain dalam bentuk sachet-an.

Trik biar semua barang-barang itu tersedia dan ada di warung, jangan langsung membelinya dalam jumlah besar, tetapi secara eceran.

Misalnya, telur 2 rak, beras 5 liter, dan barang-barang sachetan sebanyak 4cs.

4. Cari Supplier Murah Meriah

Luangkan waktu panjang untuk berkeliling pasar mencari supplier yang bersedia menjual barang-barangnya dengan harga murah meriah secara eceran.

Jika beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan agen yang menawarkan opsi sistem titip jual.

Sistem ini memungkinkan para pemilik toko kelontong untuk mengisi warung tanpa modal sepeser pun.

Kamu hanya perlu menaikkan sedikit harga jual untuk mengambil untung. Nantinya, setiap minggu atau bulan, agen akan datang untuk mengecek barang yang laku dan mengambil uang modalnya saja.

5. Siapkan Tempat Jualan

Dengan modal yang terbatas, sangat mustahil bisa renovasi atau membangun toko sembako yang proper.

Itu tidak menjadi masalah, kamu bisa menggunakan barang apa saja yang ada di rumah untuk memulainya.

Gunakan meja untuk memajang barang, misalnya, buka dus mie instan dan posisikan menghadap keluar agar terlihat jelas oleh calon pembeli.

Untuk produk sasetan, bisa menggantungnya menggunakan tali rafia di area teras.

Sementara untuk beras, cukup pajang tulisan ‘Jual Beras” di depan rumah, sementara stoknya disimpan di dalam wadah tertutup agar kebersihan dan kualitasnya tetap terjaga.

Tatalah barang-barang dengan rapi dan selalu membersihkan area teras rumahan agar pelanggan merasa nyaman belanja di toko kamu.

6. Jualan Sembako di Media Sosial atau e-Commerce

Jika tidak punya barang-barang seperti meja, kursi, dan tali rafia, kamu juga bisa jualan barang-barang sembako di media sosial atau e-commerce.

Percaya atau tidak percaya, di luar sana ada banyak orang yang sering belanja kebutuhan rumah tangga melalui kedua platform tersebut.

Gambaran Isi Toko Kelontong dengan Modal Mulai dari 500 Ribu hingga 5 Juta

1. Modal 500 Ribu hingga 1 Juta

Dengan modal 500 ribu, kamu bisa membeli stok kebutuhan pangan yang sering dicari orang setiap hari, seperti telur, minyak, gula, beras, bumbu-bumbu masak, peralatan mandi, mie instan, dan lain sebagainya.

Seperti yang sudah dijelaskan, agar semua barang-barang itu bisa ada dan tersedia di warung, belilah dalam stok kecil.

Berikut adalah gambaran isi toko sembako untuk modal 500 ribu:

Beras 10 kg : Rp140.000

: Rp140.000 Minyak Goreng 1 Liter (5 Botol) : Rp70.000

: Rp70.000 Telur Ayam (2 rak) : Rp70.000

: Rp70.000 Gula Pasir 2 kg (kemas ulang dalam 200 gram) : Rp35.000

: Rp35.000 Mie Instan 10 Bungkus: Rp30.000

Rp30.000 Aneka Bumbu Masak Sachet (masing-masing 1 renceng): Rp25.000

Rp25.000 Kopi & Minuman Saset (masing-masing 1 renceng) : Rp30.000

: Rp30.000 Deterjen & Pewangi Pakaian Sachet : Rp35.000

: Rp35.000 Plastik Kiloan: Rp40.000

2. Modal 2 Juta hingga 3 Juta

Dengan modal 2 juta hingga 3 juta, kamu bisa menyetok barang lebih lengkap dengan stok yang lebih banyak, agar tidak sering bolak-balik ke agen.

Berikut adalah gambaran stoknya dan estimasi kasar harganya:

Beras 1 Karung (25 kg) : Rp450.000

: Rp450.000 Minyak Goreng 1 Dus (12 x 1 liter) : Rp250.000

: Rp250.000 Telur Ayam 1 Peti (10-15 kg): Rp280.000

Rp280.000 Gula Pasir 10 kg (untuk stok eceran 200 g) : Rp170.000

: Rp170.000 Terigu 5-10 kg: Rp100.000

Rp100.000 Mie Instan 2 Dus (1 rasa goreng, 1 rasa soto) : Rp220.000

: Rp220.000 Kopi dan Susu (5-8 renceng) : Rp120.000

: Rp120.000 Minuman Bubuk/Teh (5 renceng) : Rp50.000

: Rp50.000 Sabun dan Sampo (10-15 renceng) : Rp100.000

: Rp100.000 Deterjen dan Pewangi (10 renceng) : Rp80.000

: Rp80.000 Sabun Cuci Piring (5 renceng) : Rp40.000

: Rp40.000 Obat-Obatan (Masuk angin, pusing) : Rp20.000

: Rp20.000 Bumbu Masak (5-10 renceng) : 50.000

: 50.000 Plastik: Rp70.000

3. Modal 4 Juta hingga 5 Juta

Sudah masuk kategori menengah karena sudah bisa mulai ‘nyetok’ barang dalam jumlah banyak dan bisa mendapatkan harga grosir yang lebih murah dari agen.

Berikut adalah estimasi stok barang dan gambaran biayanya: