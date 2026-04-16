Islamabad Bersiap, Karpet Merah Putaran Kedua Perundingan AS-Iran Segera Digelar

Pakistan kembali pasang badan sebagai jembatan diplomasi dunia. Pemerintah Pakistan mulai melakukan persiapan intensif untuk menggelar putaran kedua pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad pekan ini.

Langkah ini merupakan upaya lanjutan setelah putaran pertama berakhir tanpa kesepakatan. Sumber internal pemerintah Pakistan menyebutkan bahwa koordinasi keamanan telah ditingkatkan sejak Selasa untuk memastikan pengaturan yang sempurna bagi para delegasi asing.

"Persiapan sudah dimulai, khususnya untuk memastikan pengaturan keamanan yang tanpa celah," ujar sumber pemerintah Pakistan sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (16/4/2026).

Menanti Kepulangan PM Shehbaz Sharif

Pertemuan lanjutan ini diprediksi akan berlangsung pada akhir pekan ini atau awal pekan depan. Lokasi perundingan kabarnya tetap menggunakan hotel yang sama seperti pada ronde pertama di Islamabad.

Namun, jadwal pasti pertemuan tingkat tinggi ini masih bergantung pada kepulangan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar yang sedang melakukan kunjungan regional ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki hingga Sabtu (18/4/2026).

"Kemungkinan pertemuan tingkat tinggi minggu ini kecil sebelum PM Sharif kembali. Namun, pembicaraan tingkat rendah antarpejabat kedua negara berpeluang digelar lebih dulu," tambah sumber tersebut.

Vance vs Ghalibaf: Duel Diplomasi Jilid Dua

Delegasi AS kemungkinan besar tetap dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance, sementara Iran kembali mengutus Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya melontarkan optimisme tinggi bahwa dialog langsung bisa dimulai dalam waktu singkat. "Sesuatu mungkin akan terjadi dalam dua hari ke depan," kata Trump pada Selasa (14/4/2026).

Meski begitu, melihat dinamika di lapangan, tenggat waktu ambisius Trump tersebut kemungkinan besar akan sedikit bergeser.

Pezeshkian: Diplomasi Ya, Menyerah Tidak

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui kanal Telegram resminya menegaskan posisi Teheran. Iran, kata dia, tetap mengedepankan jalur dialog namun dengan harga diri yang tidak bisa ditawar.

"Iran tidak menginginkan perang atau ketidakstabilan. Kami selalu mendorong kerja sama konstruktif. Namun, setiap upaya untuk memaksakan kehendak dan membuat Iran menyerah pasti akan gagal," tegas Pezeshkian.

Pakistan memegang peran krusial sebagai mediator setelah sukses membantu tercapainya gencatan senjata dua pekan pada 8 April lalu. Dunia kini menaruh harapan besar pada Islamabad, mengingat konflik yang pecah sejak 28 Februari ini telah menelan sedikitnya 3.300 korban jiwa di Iran dan mengancam stabilitas energi global secara ekstrem.