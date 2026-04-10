Keamanan Diperketat: Islamabad Siaga Satu Jelang Perundingan Bersejarah AS-Iran

Aparat keamanan berjaga di dekat lokasi yang diyakini tempat negosiasi Amerika Serikat dan Iran, di Zona Merah Islamabad, Jumat (10/4/2026). (Foto: AFP/Aamir Qureshi)

Ibu kota Pakistan, Islamabad, mendadak menjadi pusat gravitasi politik dunia. Menjelang perundingan krusial antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen, pemerintah Pakistan memberlakukan status siaga tinggi dengan pengamanan super ketat di seluruh penjuru kota.

Guna memastikan kelancaran proses diplomasi yang dijadwalkan dimulai pada Jumat (10/4/2026) ini, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif secara khusus menetapkan hari libur nasional selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat. Langkah luar biasa ini diambil untuk meminimalisir gangguan mobilitas di distrik administratif yang menjadi lokasi pertemuan.

Delegasi Kelas Berat: Turunnya Para 'Punggawa' Ring Satu

Pertemuan ini bukan sekadar perundingan biasa. Kedua negara mengirimkan orang-orang kepercayaan tertinggi di lingkar kekuasaan masing-masing.

Dari kubu Washington, Wakil Presiden J.D. Vance turun langsung memimpin delegasi. Tak main-main, Presiden Donald Trump juga mengutus dua orang kepercayaannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi Timur Tengah.

Sementara itu, Teheran mengutus duet maut diplomat dan politisi: Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Kehadiran Ghalibaf menunjukkan bahwa hasil perundingan ini nantinya akan mendapatkan pengawalan langsung dari legislatif Iran.

Membahas 10 Poin Proposal Iran: Dari Hormuz hingga Penarikan Pasukan

Meski proses perkenalan dimulai pada Jumat, putaran pertama negosiasi substantif baru akan digeber pada Sabtu (11/4). Fokus utama meja perundingan adalah 10 poin proposal yang diajukan pihak Iran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, poin-poin tersebut sangat fundamental dan berpotensi mengubah wajah geopolitik kawasan, di antaranya:

Kendali penuh Iran atas Selat Hormuz.

Penarikan mundur pasukan militer Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah.

Penghentian total seluruh operasi militer di wilayah konflik.

Lebanon: Kerikil Tajam di Meja Perundingan

Namun, jalan menuju perdamaian abadi diprediksi tidak akan mulus. Masalah Lebanon tetap menjadi 'kerikil tajam' yang paling sulit disingkirkan. Agresi militer Israel yang terus menyasar wilayah Lebanon menjadi variabel pengganggu yang bisa membuyarkan kesepakatan kapan saja.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah AS mampu menekan Israel untuk menghentikan serangan, atau apakah Iran tetap akan bersikeras menjadikan isu Lebanon sebagai syarat mati dalam gencatan senjata ini.

Dunia kini menunggu dari balik pintu hotel di Islamabad. Apakah diplomasi di Pakistan ini akan menjadi awal dari berakhirnya konflik tanpa akhir, atau justru hanya menjadi jeda sejenak sebelum badai yang lebih besar kembali menerjang?