Israel dan AS Matangkan Rencana Serangan Militer Baru ke Iran

Israel dan Amerika Serikat kabarnya tengah menggodok rencana serangan militer baru ke Iran. (Foto: Getty Images)

Eskalasi di Timur Tengah kembali berada di titik nadir. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, dilaporkan tengah mengintensifkan komunikasi dengan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Brad Cooper. Keduanya disebut-sebut sedang mematangkan rencana aksi militer baru terhadap Iran.

Melansir laporan Channel 12 pada Sabtu (2/5/2026), koordinasi tingkat tinggi ini mencakup penilaian mendalam terhadap sejumlah infrastruktur vital Iran. Jika eskalasi diputuskan, target serangan bakal menyasar jaringan energi, pabrik baja, hingga cadangan minyak dan gas bumi milik Teheran.

Targetkan Jantung Ekonomi Teheran

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi serangan terbatas. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; Washington berniat menekan Iran agar segera mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya.

Meski belum ada keputusan final mengenai waktu dan bentuk serangan, pemantauan terhadap upaya Iran memulihkan fasilitasnya terus dilakukan. Di sisi lain, militer Israel juga telah meningkatkan kesiapan pertahanan dan menjaga kewaspadaan tinggi untuk mengantisipasi babak pertempuran berikutnya yang bisa meledak kapan saja.

Rekam Jejak Konflik Februari

Ketegangan ini merupakan kelanjutan dari aksi militer besar-besaran pada 28 Februari lalu, saat AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Aksi itu memicu balasan sengit dari Teheran yang menargetkan kepentingan sekutu AS di kawasan Teluk dan berujung pada penutupan Selat Hormuz—jalur nadi energi dunia.

Pasca-bentrokan tersebut, kedua belah pihak sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan melalui mediasi Pakistan pada 8 April. Namun, upaya diplomasi lanjutan di Islamabad pada 11–12 April lalu berakhir buntu tanpa menghasilkan kesepakatan politik yang konkret.

Nasib Gencatan Senjata di Tangan Trump

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini memperpanjang gencatan senjata secara sepihak sesuai permintaan Pakistan, namun tanpa menetapkan batas waktu baru. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengulur waktu di tengah persiapan militer yang terus berjalan.

Situasi kini menjadi sangat cair. Di satu meja, para diplomat berupaya menjaga jalur dialog tetap terbuka, namun di meja lain, para jenderal Israel dan Amerika Serikat mulai membidik koordinat infrastruktur strategis di jantung Iran. Dunia kini menanti, apakah diplomasi akan menang atau dentuman rudal kembali mengguncang kawasan tersebut.