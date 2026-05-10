Israel Deportasi 2 Aktivis Pro-Palestina Global Sumud Flotilla

Saif Abukeshek (kiri) dan Thiago Avila, dua aktivis Global Sumud Flotilla akhirnya dibebaskan usai ditangkap dan ditahan oleh otoritas Israel. (Foto: Associated Press/Max Cavallari)

Ukuran Font Kecil Besar

Otoritas Israel secara resmi mengumumkan pendeportasian dua aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam gerakan pro-Palestina, Global Sumud Flotilla. Keduanya dipulangkan usai sempat ditahan secara sepihak oleh pasukan Zionis.

Dua aktivis tersebut adalah Saif Abu Keshek, yang memegang paspor ganda Spanyol-Swedia, serta warga negara Brasil bernama Thiago Avila. Kabar pengusiran ini dikonfirmasi langsung oleh pihak berwenang Israel.

"Saif Abu Keshek dan Thiago Avila, dari armada provokatif flotilla tersebut, dideportasi hari ini dari Israel," tulis pernyataan resmi otoritas Israel melalui platform X, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Sebelumnya, surat kabar Israel, Haaretz, sempat melaporkan bahwa masa penahanan Abu Keshek dan Avila diperpanjang hingga hari Minggu. Pemerintah Israel menuding kedua aktivis tersebut memiliki afiliasi dan bekerja sama dengan Konferensi Populer untuk Rakyat Palestina di Luar Negeri (PCPA).

Pencegatan di Perairan Internasional

Insiden penahanan ini bermula dari pelayaran armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang membawa misi menembus blokade Jalur Gaza. Rombongan kapal pembawa pesan solidaritas tersebut bertolak dari Barcelona, Spanyol, pada 15 April lalu.

Namun, misi tersebut dihadang di tengah jalan. Para aktivis mengungkapkan bahwa pasukan militer Israel melakukan pencegatan secara paksa saat kapal berada di kawasan perairan internasional, tepatnya di dekat wilayah Kreta.

Tindakan represif tidak berhenti sampai di situ. Tentara Zionis juga dilaporkan secara sengaja merusak mesin dan sistem navigasi kapal untuk menggagalkan pelayaran menuju Gaza.

Desak Intervensi Eropa

Buntut dari aksi pencegatan paksa di perairan internasional tersebut, Saif Abu Keshek dan Thiago Avila sempat dinyatakan hilang. Situasi ini langsung memicu reaksi keras dari sesama relawan.

Merespons hilangnya dua rekan mereka, perwakilan armada Global Sumud Flotilla langsung mengeluarkan seruan darurat. Mereka meminta dan mendesak pihak parlemen di berbagai negara Eropa untuk segera turun tangan melakukan intervensi demi memastikan keselamatan para aktivis hingga akhirnya kini kedua relawan tersebut resmi dideportasi.