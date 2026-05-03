Israel Giring Dua Aktivis Global Sumud Flotilla ke Penjara Shikma Gaza

Saif Abukeshek (kiri) dan Thiago Avila, dua aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap dan ditahan oleh otoritas Israel. (Foto: Associated Press/Max Cavallari)

Nasib dua aktivis kemanusiaan yang berupaya menembus blokade Jalur Gaza semakin memprihatinkan. Penyelenggara Global Sumud Flotilla mengonfirmasi bahwa dua rekan mereka yang ditangkap otoritas Israel kini telah dipindahkan ke Penjara Shikma di Ashkelon, sebuah fasilitas tahanan di utara Gaza yang berada di bawah kendali Israel.

Dalam pernyataan resminya pada Sabtu (2/5/2026), kelompok kemanusiaan tersebut menegaskan bahwa Saif Abukeshek dan Thiago Avila dipindahkan setelah sebelumnya menjadi korban penculikan ilegal oleh pasukan Israel di perairan internasional wilayah Eropa.

Penahanan di Tengah Lautan

Insiden ini bermula pada Rabu (29/4/2026) malam saat pasukan Israel menaiki kapal bantuan secara paksa. Dalam operasi tersebut, militer Israel menangkap sedikitnya 180 aktivis. Meski 178 orang di antaranya telah dibebaskan, Saif Abukeshek dan Thiago Avila tetap mendekam di balik jeruji besi.

Saif Abukeshek merupakan warga negara Spanyol dan Swedia keturunan Palestina. Sementara Thiago Avila adalah warga negara Brasil yang dikenal vokal dalam isu kemanusiaan.

"Global Sumud Flotilla mengonfirmasi bahwa Saif Abukeshek dan Thiago Avila kini dipindahkan ke Penjara Shikma di Ashkelon menyusul penculikan mereka yang ilegal di perairan Eropa," tulis pernyataan resmi kelompok tersebut.

Dugaan Penyiksaan dan Pemukulan

Kabar buruk menyertai penahanan ini. Mengutip informasi dari Kedutaan Besar Brasil, Sumud Flotilla melaporkan adanya indikasi kekerasan terhadap Thiago Avila selama masa tahanan. Avila dikabarkan mengalami penyiksaan dan pemukulan oleh petugas keamanan.

Penjara Shikma sendiri dikenal sebagai fasilitas yang kerap digunakan Israel untuk menahan warga Palestina, termasuk warga sipil yang ditangkap dari wilayah Gaza. Fasilitas ini memiliki reputasi ketat dan sering menjadi sorotan organisasi hak asasi manusia internasional.

Hingga berita ini diturunkan, tekanan diplomatik mulai mengalir dari negara-negara asal aktivis. Para pegiat kemanusiaan mendesak pembebasan segera tanpa syarat bagi Abukeshek dan Avila, mengingat penangkapan dilakukan di wilayah yang diklaim sebagai perairan Eropa, jauh dari zona konflik langsung.