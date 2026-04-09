Israel Jatuhkan 160 Bom di Lebanon dalam 10 Menit, Iran Balas Kunci Selat Hormuz!

Israel melakukan serangan di Lebanon pada Rabu (8/4/2026), beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai gencatan senjata selama dua minggu yang dimediasi oleh Pakistan. (Foto: EPA/Wael Hamzeh)

Di tengah harapan tipis gencatan senjata, militer Israel justru meluncurkan operasi udara masif bertajuk 'Eternal Darkness' ke wilayah Lebanon. Tak tanggung-tanggung, 160 bom dijatuhkan ke 100 target hanya dalam waktu 10 menit.

Serangan yang membabi buta ini tetap dilancarkan Israel meski kelompok Hizbullah sebelumnya menyatakan akan mematuhi gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) dan Iran. Hasilnya mengerikan: ibu kota Beirut berguncang hebat oleh ledakan simultan yang meluluhlantakkan gedung-gedung tinggi.

Laporan awal mencatat sedikitnya 300 orang tewas atau terluka di Beirut saja. Rekaman video di lapangan memperlihatkan tumpukan puing yang masih membara dan anak-anak yang bersimbah darah di tengah kekacauan.

Di luar ibu kota, otoritas Lebanon melaporkan 89 jiwa melayang dan 700 lainnya luka-luka, membuat fasilitas rumah sakit di seluruh negeri seketika lumpuh akibat membludaknya korban.

Dalih Israel dan 'Lampu Hijau' dari Trump

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengeklaim operasi ini menyasar 100 'pusat komando' dan situs militer Hizbullah yang didukung Iran, mulai dari Beirut, Lembah Bekaa, hingga Lebanon selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dengan bangga menyebut serangan kejutan ini sebagai "pukulan terkonsentrasi terbesar" yang pernah dialami Hizbullah sejak operasi bom pagar (pager) tahun 2024 lalu.

Ironisnya, drama berdarah ini terjadi saat AS dan Iran baru saja menyepakati gencatan senjata dua pekan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memang sejak awal bersikeras bahwa kesepakatan itu 'tidak termasuk Lebanon'.

Sikap keras Netanyahu ini rupanya diamini oleh Presiden AS Donald Trump. Setelah sempat bungkam, Trump akhirnya menyebut konflik di Lebanon sebagai 'insiden terpisah' yang tidak masuk dalam klausul gencatan senjata.

Iran 'Kunci' Pasokan Minyak Dunia

Langkah agresif Israel langsung memicu reaksi keras dari Teheran. Sebagai aksi balasan atas pemboman tersebut, Iran resmi menghentikan lalu lintas kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz. Langkah ini secara otomatis membatalkan komitmen Iran dalam kesepakatan gencatan senjata yang baru berumur jagung.

Provokasi tidak berhenti di sana. Teheran juga dilaporkan menyerang pipa minyak utama di Arab Saudi yang menjadi satu-satunya jalur ekspor minyak mentah saat ini. Beberapa negara Teluk lainnya turut melaporkan adanya serangan drone yang diduga kuat diluncurkan oleh milisi pro-Iran.

Tragedi Kemanusiaan dan Kegagalan Diplomasi

Presiden Lebanon Joseph Aoun berang dan menuduh Israel telah 'melakukan pembantaian baru' yang menantang upaya stabilitas kawasan. Ia pun mendesak komunitas internasional, terutama Amerika Serikat, untuk segera mengintervensi agresi militer tersebut.

Kini, nasib gencatan senjata yang dijembatani oleh Pakistan tersebut berada di ujung tanduk. Ketidaksepahaman antara Washington, Teheran, dan Tel Aviv mengenai cakupan wilayah damai telah berubah menjadi bencana kemanusiaan dan mengancam stabilitas energi global.