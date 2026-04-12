Israel Langgar Gencatan Senjata, Gaza Terancam Kelaparan Massal Akibat Defisit Tepung

Warga Jalur Gaza mengantri bahan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari di tengah blokade akses distribusi bantuan kemanusiaan oleh Israel. (Foto: Anadolu Agency)

Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza kian mencekam. Meski kesepakatan gencatan senjata telah berjalan sejak Oktober 2025, Israel dituding sengaja mempererat cengkeraman 'kelaparan yang direkayasa' dengan memangkas drastis pasokan bahan pangan pokok, terutama tepung terigu.

Kantor media pemerintah Gaza melaporkan pada Minggu (12/4/2026), bahwa wilayah kantong tersebut saat ini mengalami defisit pasokan tepung yang sangat tajam. Dari kebutuhan minimal 450 ton tepung per hari, pasokan yang tersedia saat ini hanya menyentuh angka 200 ton.

"Israel memperkuat kebijakan kelaparan yang direkayasa di Jalur Gaza dengan membatasi secara ketat masuknya pasokan tepung ke wilayah ini," tulis pernyataan resmi otoritas Gaza.

Pelanggaran Kesepakatan Bantuan

Padahal, merujuk pada perjanjian gencatan senjata, seharusnya terdapat 600 truk bantuan yang diizinkan masuk setiap harinya. Namun dalam praktiknya, Israel hanya membuka keran bantuan sebesar 38 persen dari total pasokan yang biasa masuk sebelum perang pecah.

Krisis ini diperparah dengan mundurnya sejumlah lembaga bantuan internasional. World Central Kitchen (WCK), lembaga amal asal Amerika Serikat yang biasanya menyuplai 20 hingga 30 ton tepung per hari, telah menghentikan dukungannya.

Langkah serupa diikuti oleh Program Pangan Dunia (WFP) yang memangkas jatah distribusi dari 300 ton menjadi hanya 200 ton per hari. Sejumlah organisasi kemanusiaan lain juga dilaporkan menghentikan program distribusi roti dan tepung mereka karena keterbatasan akses.

Jutaan Nyawa di Ujung Tanduk

Data terkini menunjukkan potret buram bagi rakyat Palestina. Sekitar 1,9 juta jiwa dari total 2,4 juta populasi Gaza kini hidup terlunta-lunta di tenda pengungsian yang tidak layak. Sejak agresi pecah pada 7 Oktober 2023, rumah-rumah mereka rata dengan tanah akibat serangan brutal militer Israel.

Meski gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, perbaikan nasib pengungsi nyaris tidak terlihat. Israel dianggap gagal mematuhi komitmen internasional untuk mengizinkan masuknya bantuan medis, pangan, dan bahan bangunan.

Hingga saat ini, agresi yang disebut banyak pihak sebagai genosida tersebut telah merenggut lebih dari 72.000 nyawa warga Palestina dan melukai 172.000 orang. Tak hanya itu, sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza hancur total, menyisakan puing dan derita panjang bagi warga yang bertahan.