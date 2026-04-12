Israel Menggila di Lebanon: Belasan Tewas Saat Perundingan AS-Iran Berlangsung

Serangan Israel di Lebanon pada 12 April menewaskan belasan orang di Tyre dan Qana. (Foto: Al Jazeera)

Ukuran Font Kecil Besar

Eskalasi militer Israel di tanah Lebanon kian tak terkendali. Meski upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian tengah diupayakan Amerika Serikat (AS) dan Iran di Pakistan, militer Israel justru meningkatkan intensitas serangannya pada Minggu (12/4/2026).

Serangan terbaru di hari Minggu ini dilaporkan merenggut belasan nyawa warga sipil. Berdasarkan laporan Al Jazeera, enam orang tewas di wilayah Maaroub, distrik Tyre, sementara lima orang lainnya terbunuh dalam serangan di Qana.

Kantor berita resmi Lebanon, National News Agency (NNA), merinci bahwa gempuran udara Israel menyasar sejumlah titik strategis seperti kota Bazouriyeh, Qalila, Bafliyeh, hingga Qlawiya. Agresi ini merupakan lanjutan dari malam berdarah pada Sabtu (11/4) di Tefahta yang menewaskan sedikitnya 13 orang.

Target Sipil dan Tenaga Medis

Data yang dirilis Kementerian Kesehatan Lebanon menggambarkan potret kelam agresi ini. Sejak 2 Maret saja, tercatat sedikitnya 2.020 orang tewas dan 6.436 lainnya terluka.

Ironisnya, dari total korban tersebut, terdapat 165 anak-anak, 248 perempuan, dan 85 tenaga medis yang gugur di medan tugas. Khusus pada serangan Sabtu kemarin, militer Israel dilaporkan membantai 97 orang dan melukai 133 orang dalam waktu singkat.

Di sisi lain, pihak militer Israel berdalih serangan tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif. Mereka mengeklaim telah menghancurkan sejumlah peluncur roket yang sudah terisi dan siap ditembakkan ke wilayah Israel pada Sabtu malam.

Perlawanan Hizbullah

Menanggapi agresi yang kian membabi buta, Hizbullah tidak tinggal diam. Kelompok perlawanan ini mengonfirmasi telah meluncurkan serangan drone yang menargetkan kumpulan prajurit di pemukiman ilegal Israel di Yir'on.

Melalui saluran Telegram resminya, Hizbullah menegaskan bahwa mereka tidak akan menghentikan operasi militernya selama agresi Israel yang didukung Amerika Serikat belum berakhir.

"Tanggapan ini akan berlanjut hingga agresi Israel-Amerika terhadap negara dan rakyat kami berhenti," tegas pernyataan tersebut.

Situasi di perbatasan tetap tegang. Di saat meja perundingan di Pakistan mencoba mencari titik temu, dentuman bom di Lebanon justru seolah menunjukkan bahwa perdamaian masih menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.