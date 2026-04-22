Israel Pasang Spanduk Propaganda di RS Indonesia, Lecehkan Fasilitas Medis Gaza

Militer Israel kembali memicu kemarahan publik internasional melalui tindakan provokatif di fasilitas kesehatan. Pada Senin (20/4/2026), tentara Zionis nekat memasang spanduk bertajuk 'Rising Lion' dan mengibarkan bendera Israel tepat di atas bangunan Rumah Sakit (RS) Indonesia di Jabalia, Jalur Gaza.

Aksi ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol kemanusiaan, mengingat RS Indonesia merupakan fasilitas medis vital yang dibangun dari donasi rakyat Indonesia. Berdasarkan laporan Middle East Eye, spanduk panjang tersebut memuat frasa: "Lihatlah, suatu bangsa bangkit seperti singa, dan seperti singa mengangkat dirinya."

Frasa tersebut diduga kuat merujuk pada ayat dalam kitab Taurat. Namun, di balik narasi religius tersebut, terselip pesan intimidasi militer yang kental. Nama 'Rising Lion' atau Singa yang Bangkit diketahui merupakan nama sandi operasi militer Israel saat terlibat perang terbuka melawan Iran pada tahun 2025 silam.

Propaganda di Tengah Reruntuhan

Gambar-gambar pemasangan spanduk ini mulai viral di saluran Telegram pendukung militer Israel sejak awal pekan. Salah satu unggahan menyebutkan bahwa Batalyon 9208 Brigade Negev tengah bersiap merayakan Hari Peringatan dan Hari Kemerdekaan Israel ke-78 di lokasi tersebut.

Pemilihan waktu ini dianggap sangat melukai perasaan warga Palestina. Peringatan 'Hari Kemerdekaan' Israel yang jatuh pada 21-22 April merupakan momen yang menandai peristiwa Nakba tahun 1948, sebuah tragedi pengusiran massal bangsa Palestina dari tanah air mereka.

RS Indonesia kini tak lebih dari sekadar reruntuhan yang membisu. Fasilitas kesehatan ini sudah lama berhenti beroperasi secara total setelah berulang kali menjadi sasaran gempuran udara maupun serangan darat militer Israel.

Riwayat Panjang Penghancuran RS Indonesia

Nasib RS Indonesia di Gaza memang sangat tragis. Sejak agresi pecah, militer Israel terus membidik fasilitas ini dengan dalih intelijen yang sering kali tidak terbukti secara independen di lapangan.

Pada November 2023, pasukan Israel pertama kali mengepung rumah sakit ini dan menguasainya selama berbulan-bulan. Setelah sempat dibuka kembali pada Juni 2024 sebagai satu-satunya tumpuan medis di Gaza Utara, RS Indonesia kembali diserbu secara brutal pada tahun 2025.

Serangan beruntun itulah yang akhirnya memaksa rumah sakit ini tutup permanen. Kini, di atas bangunan yang seharusnya menjadi tempat menyelamatkan nyawa, militer Israel justru menjadikannya panggung propaganda militer dan simbol pendudukan.

Tindakan mengibarkan bendera dan memasang spanduk militer di atas fasilitas sipil, terutama rumah sakit, dianggap banyak pihak sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. RS Indonesia tetap menjadi bukti bisu betapa fasilitas medis di Jalur Gaza telah kehilangan perlindungannya di bawah agresi militer yang tak kunjung usai.