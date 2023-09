Israel Serang Masjid Al Aqsa, Ozil Minta Doa Agar Warga Palestina Diberi Keselamatan

Mantan bintang sepak bola Jerman dan timnas, Mesut Ozil, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di Palestina yang sedang menghadapi serangan bom oleh Israel saat umat Muslim menjalani bulan Ramadan.

Melalui media sosial Twitter, Ozil menuliskan: "Ramadan seharusnya menjadi bulan kerendahan hati dan ibadah, tetapi Ramadan di Palestina berbeda. Mari doakan saudara-saudari kita di Palestina selamat."

Ramadan is supposed to be a month of humility and worship, but Ramadan in Palestine is different.Let's pray for the safety of our brothers and sisters in Palestine 🤲🏼❤️🇵🇸 pic.twitter.com/WzhL8OGcaU