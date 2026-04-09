10 Istana Terbesar di Dunia, Ada yang Dari Asia Tenggara

Selain menjadi tempat tinggal, istana menjadi simbol bagi raja atau kaisar untuk menunjukkan wibawa dan kekuatan mereka di hadapan rakyat ataupun musuh.

Itulah sebabnya, istana sering didesain secara megah, luas, dan dilengkapi berbagai fasilitas penting, termasuk area pertahanan.

Setelah era monarki di banyak negara berakhir, istana mulai dialihfungsikan menjadi museum, objek wisata, atau situs bersejarah yang terbuka untuk umum.

Namun, ada beberapa istana yang fungsinya masih dipertahankan sebagai kediaman resmi kepala negara dan pusat administrasi negara.

Istana Kerajaan Terbesar di Dunia

1. Istana Louvre, Prancis

Louvre pertama kali didirikan pada tahun 1190 oleh Raja Philip Augustus sebagai benteng pertahanan untuk melindungi Paris dari serangan Viking.

Lalu, pada 1946, bangunan itu dipugar menjadi istana bergaya Renaissance oleh Raja Francis I. Sejak itu, Istana Louvre menjadi kediaman resmi raja-raja Prancis hingga tahun 1682.

Sekarang, Istana Louvre menjadi museum nasional dan galeri seni terbesar di dunia. Banyak koleksi seni bernilai tinggi yang tersimpan di museum ini, termasuk Mona Lisa, mahakarya Leonardo da Vinci.

2. Istana Hofburg, Austria

Dibangun sekitar tahun 1275, Hofburg menjadi salah satu kompleks istana terbesar di dunia, dengan memiliki 18 sayap, 19 halaman tengah, dan sekitar 2.600 ruangan.

Istana yang berlokasi di Wina, Austria ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kekaisaran Habsburg sejak tahun 1279 hingga 1918.

Istana ini sekarang menjadi pusat budaya utama yang sering menjadi tempat tujuan wisata saat berkunjung ke Austria.

Keunikan utamanya terletak di arsitektur karena terdapat berbagai gaya dalam satu komplek, Renaissance di Gerbang Swiss, Baroque & Rococo pada interior ruangan kekaisaran, dan gaya Neo-Gothic pada bagian Neue Burg.

3. Istana Winter, Rusia

Berada di tepi Sungai Neva, St. Petersburg, Russia, Istana Winter atau Winter Palace yang dibangun antara tahun 1754 hingga 1762, sempat menjadi kediaman resmi musim dingin para Tsar (Kaisar) Rusia, Catherine II hingga Nicholas II.

Bangunan megah yang masih berdiri saat ini, memiliki gaya arsitektur Baroque Rusia yang dirancang oleh Bartolomeo Francesco Rastrelli.

Fungsinya juga sudah berubah menjadi museum seni dan budaya tertua terbesar di dunia.

Di dalamnya, tidak hanya terdapat kamar tidur sang raja, tetapi juga karya asli dari seniman ternama seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Rembrandt.

4. Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam

Terletak di tepi Sungai Brunei, Istana Nurul Iman menjadi tempat kediaman resmi Sultan Brunei dan pusat pemerintahan.

Istana Nurul Iman menyandang gelar Guinnes World Record sebagai istana terbesar di dunia dengan luas mencapai 200.000 meter persegi.

Pembangunannya diselesaikan hanya dalam waktu dua tahun, setelah Brunei meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 1 Januari 1984.

Di dalamnya terdapat lebih dari 1.788 ruang, termasuk masjid megah yang mampu menampung hingga 1.500 jemaah.

5. Istana Apostolik, Italia

Istana Apostolik punya kisah sejarah yang sangat panjang. Awalnya dibangun oleh keluarga Gandolfi sekitar tahun 1000, lalu dijual ke keluarga Savelli pada tahun 1200.

Kepemilikan istana ini kemudian beralih tangan ke Vatikan pada tahun 1500 karena utang keluarga Savelli yang besar.

Seiring berjalannya waktu, istana yang terletak di tepi Danau Albano, Italia, Paus Urbanus VIII menetapkan bangunan ini sebagai istana “Apostolik” pada Mei 1626.

Selama berabad-abad, istana ini berfungsi sebagai kediaman musim panas bagi para Paus yang ingin menghindari panasnya kota Roma demi mencari ketenangan untuk berdoa.

Lalu, sejak masa Kepausan Paus Fransiskus, istana ini telah diubah fungsinya menjadi Museum yang terbuka untuk umum dengan ratusan koleksi seni bersejarah, mulai dari lukisan, pakaian kebesaran kepausan, hingga seragam tentara Palatine Guard dari masa 500 tahun terakhir.

6. Forbidden City, China

Dinamakan Forbidden City atau Kota Terlarang karena area ini sangat dibatasi dan tidak bisa diakses oleh rakyat biasa, bahkan anggota keluarga kekaisaran serta pejabat pemerintah juga dibatasi.

Kota yang dibangun pada tahun 1406 dan resmi ditempati oleh istana pada tahun 1420 ini, dibangun atas perintah Kaisar Yongle, kaisar ketiga dari Dinasti Ming, yang memindahkan ibu kota Tiongkok dari Nanjing ke Beijing.

Selama 500 tahun (1420-1912), tempat ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kediaman resmi kaisar dari Dinasti Ming dan Dinasti Qing.

Sejak tahun 1925, kompleks ini berubah fungsi menjadi Museum Istana yang menyimpan koleksi seni dan artefak sejarah kekaisaran Tiongkok.

7. Istana Malbork, Polandia

Istana Malbork dibangun pada tahun 1274 oleh Ksatria Teutonik, sebuah ordo militer religius Katolik Jerman, di tepi Sungai Nogat di kota Malbork, Polandia Utara.

Istana seluas 21 hektar memegang rekor sebagai kastil terbesar di dunia berdasarkan luas daratan.

Sejak 1309 hingga 1457, istana ini menjadi ibu kota negara monastik Ordo Teutonik dan markas besar Grand Master.

Lalu pada 1466 hingga 1772, bangunannya beralih fungsi sebagai kediaman resmi raja-raja Polandia dan gudang senjata utama.

Sekarang, Istana Malbork berfungsi sebagai Museum Kastel yang menyimpan salah satu koleksi batu ambar terbesar di dunia dan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1997.

8. Royal Palace of Caserta, Italia

Royal Palace of Caserta atau Reggia di Caserta, merupakan istana kerajaan mahakarya arsitektur Barok terbesar di dunia, Luigi Vanvitelli.

Sosok yang memerintahkan pembangunannya datang dari Raja Charles VII dari Napoli pada 20 Januari 1752 (tepat di hari ulang tahun raja).

Istana ini memegang rekor sebagai kediaman kerajaan terbesar di dunia dengan luas lantai mencapai lebih dari 47.000 meter persegi.

Sejak 1997, Royal Palace of Caserta menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO dan museum yang dibuka untuk umum.

Berkat kemegahan arsitekturnya, istana ini kerap menjadi lokasi film besar, seperti Star Wars, Mission Impossible III, dan Angels & Demons.

9. Royal Palace of Madrid, Spanyol

Royal Palace of Madrid atau Palacio Real de Madrid, awalnya adalah benteng Islam abad ke-9 yang dibangun oleh Muhammad I, Emir Córdoba, untuk melindungi Toledo.

Setelah Spanyol mengambil alih pada 1083, benteng ini menjadi kastil Antiguo Alcázar (Istana Lama).

Bangunan sekarang merupakan pemugaran setelah Antiguo Alcázar habis terbakar pada malam Natal tahun 1734.

Raja Philip V memerintahkan pembangunan istana baru yang seluruhnya terbuat dari batu dan bata (tanpa kayu) untuk mencegah terjadinya kebakaran di masa depan.

Setelah resmi berdiri pada 1764, Raja Charles III menjadi raja pertama yang menempati istana.

Royal Palace of Madrid masih menjadi kediaman resmi keluarga kerajaan Spanyol. Namun, Raja Felipe VI dan keluarga tidak tinggal di sini, melainkan di Palacio de la Zarzuela yang lebih sederhana.

10. Quirinal Palace, Italia

Istana Quirinal atau Palazzo del Quirinale adalah gedung bersejarah di Roma yang menjadi simbol kekuasaan Italia selama berabad-abad.

Terletak di Bukit Quirinal, istana yang diperintahkan dibangun oleh Paus Gregorius XIII sebagai vila musim panas pada tahun 1583, kini menjadi salah satu istana terbesar yang luasnya mencapai 20 kali lipat dari Gedung Putih di AS.

Di masa Kepausan (1583-1870), bangunan ini berfungsi sebagai kediaman musim panas resmi pada Paus dan pusat administrasi Katolik.

Lalu, di Masa Kerajaan (1870-1946), istana ini beralih fungsi menjadi kediaman resmi raja-raja Italia dari Dinasti Savoy.

Setelah itu, istana resmi menjadi kantor Presiden Republik Italia, di mana sebagian besar areanya juga dibuka sebagai museum bagi publik (dengan reservasi).