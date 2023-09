Istri Angkat Bicara Soal Gary Iskak Ditangkap karena Narkoba

Richa Novisha, sebagai seorang istri dari Gary Iskak angkat bicara terkait suaminya yang ditangkap polisi diduga menggunakan narkoba jenis sabu.

Richa Novisha lewat akun instagramnya @richaiskak menuliskan sebuah tanggapan dari kejadian yang menimpa suaminya.

Richa menegaskan bawa suaminya kini dalam keadaan baik.

"Attention! Please give us more time ya untuk privacy. I know, i know. He is ok," tulis Richa pada instagram story-nya, Jakarta, Selasa, (24/5/2022).

Richa mengungkapkan sangat membutuhkan waktu untuk menghadapi masalah ini.

Dia juga sangat yakin, sang suami, Gary Iskak sedang terjebak dalam situasi yan tidak diinginkan.

"Terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan dan tidak tahu menahu. So please, untuk teman-teman netizen, all media, kasih kami waktu untuk semua. Don't judge apapun sebelum kalian tahu kebenarannya," tambahnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat untuk mendokan agar bisa melewati masalah ini.

"Allah bersama kami and with you all. Doakan ya," tulisnya.

Gary Iskak tertangkap saat pakai sabu

Artis Gary Iskak tersandung kasus narkoba. Gary Iskak ditangkap Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar saat pakai narkoba jenis sabu di rumah. Dia diduga menggunakan jenis sabu di Jalan Pasir Putih, Kota Bandung.

Gary Iskak ditangkap bersama empat orang rekannya oleh tim Dit Res Narkoba Polda Jabar yang dipimpin oleh AKBP Hery Affandi.

"Iya benar, (Gary Iskak) ditangkap," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo, Selasa, (24/5/2/2022).

Kronologi penangkapan

Gary Iskak diamankan pihak Dit Res Narkoba pada Senin, 23 Mei 2022 malam. Saat penangkapan, Gary Iskak diduga tengah mengkonsumsi narkoba.

"Total ada lima yang diamankan," tambahnya.

Sebelumnya, pihak Kepolisian hanya merilis inisial GI, dalam penangkapan kasus narkoba tersebut.

Lalu, pihak Dit Res Narkoba telah mengungkapkan identitas Gary Iskak dalam kasus tersebut.

Beberapa barang bukti ditemukan dari tempat kejadian perkara yaitu sisa pemakaian sabu-sabu.

"Untuk barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara kami menemukan alat hisap sabu berupa bong, kemudian sisa-sisa pemakaian sab-sabu 2 klip," paparnya.

Perjalanan karir Gary Iskak

Gary Iskak adalah seorang aktor Indonesia berketurunan Belanda. Dia merupakan kakak dari aktor Indonesia, Khiva Iskak sekaligus keponakan dari aktor dan aktris Indonesia, Alice Iskak, Boy Iskak, dan Indiarti Iskak.

Dia membintangi sejumlah judul film sejak tahun 2000. Mulai dari Bintang Jatuh, Ada Apa Dengan Cinta?, 30 Hari Mencari Cinta, hingga masih banyak lagi.

Gary sempat mengalami sakit hepatitis C hingga tubuhnya kurus dan menggunakan kursi roda. Bahkan, dia sempat pernah dikabarkan meninggal dunia. Kabar tersebut sontak membuat istri Gary Iskak, Richa Novisha ngamuk dan tidak terima dengan hal tersebut.