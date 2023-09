Istri Gary Iskak: Don\'t Judge Sebelum Kamu Tau Kebenarannya

Sebuah tulisan mengiris hati tergambar dari tangan istri Gary Iskak, Richa Novisha setelah sang suami ditangkap pihak kepolisian karena penyalahgunaan narkoba.

Gary Iskak berurusan dengan pihak berwajib setelah Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar mendapati sang artis sedang menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya, Senin, 23 Mei lalu.

Lantas berkaca akan hal itu, sang istri Richa Iskak berungkali kedapatan memuat unggahan di laman media sosialnya. Salah satunya berupa curhatan yang ditujukan untuk sang suami.

Curhatan Richa terpampang dalam unggahan terbaru di Instagram akun @richaiskak. Ia mengungkap dukungan terhadap sang suami kendati sulit menerima keadaan.

“Hello, you. Yang kuat yah. We can through this together, agaaaaain!,” kata Richa di Instagram, Rabu (25/5/2022).

“Kadang Allah membantumu bukan dengan sesuatu yang membahagiakan. Tetapi dengan sakit, luka, derita dan kekecewaan karena Allah ingin menyelematkanmu dari orang, tempat, dan keadaan yang salah,” lanjut curhatan Richa.

Richa juga menegaskan agaknya publik bisa mengerti keadaan rumah tangganya pasca Gary Iskak harus berurusan dengan pihak kepolisian.

Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat untuk mendokan agar bisa melewati masalah ini.

“Don't judge sebelum kamu tau kebenarannya. Terimakasih teman-teman yang udah sayang sama aku dan suami, support kalian sangat berarti untuk kami. Doakan kami selalu ya agar kami kuat, sabar dan tabah menghadapi badai cobaan dan ujian ini,” lanjut curhatannya.

Unggahan Richa lantas ramai disambangi akun instagram centang biru yang didominasi oleh publik figur.

Banyak dari merek memberi dukungan terhadap Richa dengan hanturan doa dan harapan agar kasus yang mendera Gary Iskak segera berakhir.

“Kak icha!! Kamu kuat, kamu hebat!#pelukjauh,” tulis akun @melodyprima.

“Hey kalian. Stay strong. Semoga bisa dilalui dengan baik ya,” sambung @monaratuliu. [AHA]