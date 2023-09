Istri Indra Bekti Sentil Netizen karena Tak Empati

Istri Indra Bekti, Aldilla Jelita, membagikan curahan hati tentang netizen yang belakangan ini kian tak berempati dengan musibah yang ia dan keluarga alami. Meski begitu, dia juga bersyukur karena masih banyak orang yang peduli dengan kondisi dia dan suaminya saat ini.

“Untung banyak orang yang peduli terhadap sesama. Bukan hanya mencemooh,” ungkap Aldilla Jelita seperti yang Inilah.com kutip dari akun instagramnya @dhila_bekti di Jakarta, Selasa (03/01/2023).

Istri Indra Bekti, yakni Aldila Jelita, menyentil warganet yang tak berempati dengan musibah yang ia alami melalui akun Instagramnya @dhila_bekti, Selasa (03/01/2023). Tangkap layar: Inilah.com/Aan Afriangga.

Tak berempatinya netizen terhadap musibah yang ia alami, merupakan buntut dari rencana yang sebelumnya ingin menggalang dana untuk pengobatan Indra Bekti.

Saat itu, meskipun sudah sadar, Indra Bekti masih harus menjalani pengobatan yang belum diketahui akan berakhir sampai kapan. Biaya rumah sakit pun semakin membengkak. Aldilla kemudian membuka donasi untuk membantu pengobatan suaminya. Namun, penggalangan dana tersebut justru menuai kritik dari netizen.

“Tak peduli dengan mereka. Karena kini kamu dan anak-anak hal utama dalam kehidupan ini!” tulisnya.

Selain menyentil netizen lewat unggahan tersebut, terpantau juga ia membagikan kabar bahwa selama seminggu terakhir belum menemui anak-anaknya yang berada di rumah. Sebab, ia masih harus terus mendampingi Indra Bekti yang masih dalam proses pengobatan.

“Sudah seminggu Bunda enggak pulang. Beruntung ada Omah. Kalau Ayah more better, Bunda balik pulang ya. Miss you. Miss call terus ya kita Nak,” ujarnya.

Sebelumnya, Dilla telah berhasil menjual perhiasannya untuk kebutuhan biaya rumah sakit Indra Bekti. Pada unggahan di laman instagram pribadinya tersebut terlihat tas berwarna merah dan perhiasan sudah terjual. Hal tersebut membuat Dilla tidak berhenti bersyukur.

"Thank you. Kalian terbaik. Demi suami tercinta, semangat sehat," ujarnya.