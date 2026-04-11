Isu Indonesia akan 'Chaos', Seskab Teddy: Semua Terkendali

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan dengan tegas narasi Indonesia akan mengalami situasi “chaos” dalam waktu dekat adalah keliru. Menurutnya, kondisi nasional saat ini tetap aman dan terkendali.

“Saya mau luruskan beberapa isu. Tadi ada pertanyaan, jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos ya. Pertama, saya minta maaf mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali,” kata Teddy kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Teddy menjelaskan Indonesia kini berada di dalam keadaan yang aman terkendali. Salah satunya di tengah dinamika global dampak dari perang Timur Tengah, pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar,” ujarnya.

Teddy juga menyebut perekonomian nasional yang dinilai tetap positif. Ia menilai daya beli masyarakat masih terjaga dan didukung oleh data dari para ekonom.

“Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonom yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga," ucapnya.

Lebih lanjut, Teddy menekankan stabilitas yang terlihat selama dua periode Lebaran terakhir di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ia memastikan ketersediaan bahan pokok terjaga, harga relatif stabil, serta distribusi energi dan arus mudik berjalan lancar.

"Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah dua kali melaksanakan Lebaran," tururnya.

“Dan faktanya, buktinya, di dua kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia, harga-harga stabil, BBM tersedia, dan arus mudik lancar ya. Itu adalah fakta data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir,” tambahnya.