Isu Motor Listrik BGN, DPR: Anggarannya Sesuai Prosedur dan Disetujui Kemenkeu

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, memastikan pengadaan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah melalui mekanisme yang sah, alias sesuai dengan peraturan. Selain itu, pengadaan tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Yahya, publik perlu memahami bahwa program tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran negara tahun 2025, bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.

“Pengadaan sepeda motor listrik ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jadi seluruh prosesnya sudah melalui mekanisme yang berlaku,” kata Yahya di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Yahya menjelaskan, proses pengadaan dilakukan secara bertahap setelah melalui rangkaian perencanaan dan pembahasan lintas pihak. Pemesanan kendaraan sendiri mulai dilakukan pada Juni 2025, setelah tahapan administratif dan penganggaran dinyatakan lengkap.

“Pemesanan kendaraan dimulai sejak Juni 2025. Ini menunjukkan bahwa prosesnya telah dirancang sejak awal dan bukan keputusan yang bersifat mendadak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yahya juga menyoroti bahwa pengadaan kendaraan tersebut tetap memberikan kontribusi terhadap industri dalam negeri. Meskipun unit berasal dari luar negeri, proses perakitannya dilakukan di Indonesia.

“Kendaraan tersebut diimpor dalam bentuk CKD atau completely knock down dari China dan dirakit di Indonesia. Artinya, tetap ada keterlibatan industri nasional dalam prosesnya,” jelasnya.

Diketahui, pengadaan kendaraan roda dua ini dilaksanakan melalui satu penyedia, yakni PT Yasa Putra Tri Manunggal, dengan skema pengadaan berbasis katalog elektronik serta melalui tahapan perencanaan, evaluasi, dan penyesuaian kebutuhan program.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pembelian motor listrik atau molis anyar untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun anggaran 2026.

Dijelaskan bahwa pengadaan molis yang berjalan saat ini merupakan hasil usulan tahun sebelumnya yang secara administratif baru terealisasi di awal tahun ini.

Purbaya mengakui sempat terjadi miskomunikasi terkait pengajuan tersebut, namun memastikan telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya tanya semalam, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian," tegas Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit, dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit," ujar Dadan.