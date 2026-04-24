Wacana Pajak Selat Malaka Keburu Panas, Sekarang Purbaya Bilang Begini

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa usai acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).(Foto: Inilah.com/Clara Anna).

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak memiliki rencana mengenakan pajak bagi kapal yang melintasi Selat Malaka.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang menyebut adanya wacana pemungutan tarif di jalur pelayaran internasional tersebut.

“Itu konteksnya bukan konteks serius. Kita belum pernah merencanakan untuk mengutip (pajak),” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menegaskan Indonesia tetap berpegang pada aturan hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ia menyebut prinsip kebebasan bernavigasi menjadi dasar penting dalam pengelolaan perairan internasional.

Menurut dia, dalam aturan tersebut, Indonesia justru berkewajiban memberikan akses bagi kapal yang melintas di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sekaligus menjaga keamanan jalur pelayaran.

“Di freedom of navigation itu kita diwajibkan mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) kita, bahkan kita harus menjaga keamanan di sana,” jelas Purbaya.

Ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah yang bertentangan dengan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi.

“Kita sudah ratifikasi UNCLOS dan kita akan menjunjung tinggi hukum yang sudah kita tandatangani,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga menyampaikan hal serupa. Ia memastikan Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka.

Sugiono menjelaskan bahwa Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang dilindungi oleh ketentuan UNCLOS, sehingga kapal dari berbagai negara berhak melintas tanpa hambatan.

Menurut dia, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam UNCLOS juga disertai kewajiban untuk tidak memberlakukan pungutan di selat internasional.

Pemerintah, lanjutnya, tetap mendukung kebebasan pelayaran serta menjamin kelancaran lalu lintas laut yang aman dan saling menguntungkan.