Isu Rasis di Balik Kabar Kepindahan Franck Kessié ke Barcelona

Klub raksasa LaLiga Spanyol, Barcelona, dikabarkan resmi mengikat kontrak gelandang milik AC Milan, Franck Yannick Kessié. Yang mencuri perhatian, kabar kepindahan pemain asal Pantai Gading justru tak begitu gaduh. Apakah ada isu rasis?

Seperti diketahui, kepindahan Kessié ke Camp Nou tersiar oleh jurnalis sepak bola ternama, Fabrizio Romano, pada Selasa lalu (22/3/2022).

"Kessie ke Barcelona, Here we Go!," tulis Fabrizio Romano dalam akun Instagram @fabriziorom, dicuplik Kamis (24/3/2022).

Barcelona sendiri juga belum secara resmi mengumumkan Kessié sebagai rekrutan anyar untuk musim depan.

Diketahui pula, fans Barcelona sepertinya juga tak tertarik untuk membahas kepindahan gelandang berusia 25 tahun tersebut. Ini terlihat dari pantauan instagram pribadi milik Kessie. Unggahan foto terakhirnya tak begitu ramai disambangi fans Barca.

Hal serupa nyatanya juga menjadi sorotan salah satu akun Twitter @Arkorztik. Akun tersebut memuat cuitan soal bagaimana fans Blaugrana disinyalir menutup mata akan kepindahan pemain berkulit hitam itu.

"Franck Kessié akan bergabung dengan Barcelona musim depan tetapi sepertinya para penggemar belum pernah mendengar tentang ini dan lebih suka meneriakkan Lewandowski yang bahkan belum membuat niatnya untuk bergabung," cuit @Arkorztik, Kamis.

"Orang-orang (di Barcelona) selama ini berteriak tentang kesetaraan dan keadilan. Apakah kita harus mengatakan TIDAK lagi untuk rasisme (dalam kasus ini)?," tambahnya.

Jika diselisik, para fans memang urung berkoar-koar soal kepindahan Franck Kessié ke Barcelona. Apalagi, Los Cules juga belum memberikan penuturan resmi pada publik.

Rencananya, Kessié akan dikontrak selama empat tahun ke depan. Gelandang pengangkut air itu juga akan mendapat gaji sebesar 6,5 juta euro per tahun plus berbagai tambahan.

Kedatangan Franck Kessié praktis memperkuat lini tengah skuat asuhan Xavi Hernandez karena bisa menjadi pelapis dari Sergio Busquets, bahkan tembus ke skuad utama.