Isyarat Andrew Garfield Bakal Tampil di Spider-Man: No Way Home

Detail yang terlihat dalam produksi yang baru-baru ini dibagikan dari Spider-Man: No Way Home memicu lebih banyak desas-desus seputar aktor Andrew Garfield yang akan tampil bersama dalam satu layar sebagai Spider-Man dalam "Spider-Man: No Way Home".



Meski beberapa rumor sudah ditepis langsung oleh para aktor, namun beberapa foto bertebaran di internet menunjukan tak hanya akan ada satu Spider-Man dalam film besutan Marvel itu.



Mengutip CBR, Minggu,beberapa foto yang tersebar menunjukan Spider-Man yang diperankan oleh Toney Maguire muncul bersama dengan Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland.



Sementara nampak juga sosok Spider-Man yang kostumnya digunakan oleh Andrew Garfield seperti dalam "The Amazing Spider-Man".



Meski begitu, sebelumnya Andrew Garfield sudah menampik terlebih dahulu bahwa dirinya tak terlibat dalam film terbaru Spider-Man itu.



Dipastikan juga tokoh antagonis Green Goblin yang diperankan oleh Willem Dafoe juga kembali muncul dengan kostum terbaru menggunakan kacamata khusus dan bukannya helm



Beberapa pemeran antagonis lainnya yang muncul dalam film "Spider-Man: No Way Home" seperti Doc Ock yang diperankan Alfred Molina, lalu Electro yang diperankan oleh Jamie Foxx, hingga Sand Man dari "Spider-Man 3" dipastikan ikut terlibat.



Meski gambar yang tersebar itu masih berupa spekulasi namun Sutradara Jon Watts yang menggarap "Spider-Man : No Way Home" memastikan ini akan menjadi "Endgame" versi Spider-Man.



"Spider-Man No Way Home bukan sekadar sekuel tapi merupakan multiverse yang masif dan meta. Itu menggambarkan Peter Parker menemukan dirinya bertarung dengan para penjahat di masa lalu,", ukar James Watt.



"Spider-Man: No Way Home" direncanakan tayang pada 17 Desember 2021.





