Jabat Kepala Bakom, Qodari Mau Ubah Gaya Komunikasi Pemerintah Lebih “Agresif”

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari memberikan keterangan kepada wartawan usai serah terima jabatan di Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan perlunya perubahan gaya komunikasi pemerintah agar lebih aktif dan responsif. Ia menyebut pendekatan komunikasi saat ini sudah tidak lagi bersifat pasif.

Pernyataan itu disampaikan Qodari usai serah terima jabatan Kepala Bakom RI di Auditorium Bakom, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Qodari menyinggung respons warganet terhadap penunjukan dirinya sebagai Kepala Bakom RI bersama Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Ia mengutip komentar seorang pengamat di media sosial yang menilai keduanya memiliki gaya komunikasi yang agresif.

"Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu," kata Qodari.

Menanggapi hal tersebut, Qodari menilai pola komunikasi publik saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, kondisi komunikasi politik hari ini menuntut respons yang lebih cepat dan terbuka.

"Saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus enggak ada yang jawab gitu ya? Gitu. Enak aja, sorry ye,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arus informasi saat ini bergerak sangat cepat sehingga pemerintah tidak bisa lagi bersikap diam. Menurutnya, diperlukan keseimbangan narasi agar tidak terjadi dominasi satu arah informasi.

"Karena informasi itu kalau kita diam, dia akan terus datang kepada kita. Jadi kita harus melakukan perimbangan, memberikan perspektif dan pandangan-pandangan. Sampai titik tertentu saya sering bilang di podcast, ya sekarang ini mungkin era di mana your words against my words, gitu loh," jelasnya.

Qodari menegaskan, komunikasi pemerintah ke depan tidak hanya cukup bersifat proaktif, tetapi juga harus lebih agresif dalam merespons isu publik.

"Jadi bukan cuma proaktif, tapi harus agresif. Nah ini bakal dikutip ramai ini nanti. Nggak apa-apa, your words against my words. Saya yakin dan percaya bahwa publik punya rasionalitasnya sendiri dan mayoritas akan mendukung program-program yang kita kerjakan karena betul-betul ditujukan untuk masyarakat Indonesia," tuturnya.