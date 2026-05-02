Jabatan Ketua DPRD Jakarta Kena Rotasi, Begini Respons Khoirudin

Pergantian kepemimpinan DPRD DKI Jakarta dipandang sebagai bagian dari dinamika kelembagaan yang berjalan sesuai mekanisme organisasi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Khoirudin, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan kerja dewan di tengah proses rotasi pimpinan yang sedang berlangsung.

Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis (30/4/2026), disetujui usulan pemberhentian Khoirudin dari jabatan Ketua DPRD sekaligus pengumuman nama pengganti, yakni Suhud Alynudin, untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Khoirudin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan selama dirinya menjabat. Ia juga menilai pergantian pimpinan merupakan bagian dari proses organisasi yang harus dihormati bersama.

"Seiring dengan selesainya rapat paripurna yang mengesahkan usulan DPP PKS terkait pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama saya mengemban amanah sebagai ketua," kata Khoirudin, Sabtu (2/5/2026).

Ia turut menyampaikan ucapan selamat kepada Suhud Alynudin yang akan melanjutkan kepemimpinan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, estafet kepemimpinan harus diarahkan untuk memperkuat kinerja lembaga.

"Saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Suhud Alynudin atas penugasan sebagai Ketua DPRD yang baru," ujarnya.

Khoirudin juga menekankan agar seluruh anggota dewan tetap fokus pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta menjaga sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Mari kita pastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta," terang Khoirudin.

Sementara itu, Suhud Alynudin menyatakan kesiapannya mengemban tugas sebagai calon Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pergantian pimpinan berjalan lancar.

Politikus Fraksi PKS tersebut menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah jika telah resmi ditetapkan, sekaligus memperkuat kerja sama antara DPRD dan eksekutif.

Ia berharap proses pergantian ini dapat memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan Jakarta.

“Mudah-mudahan proses pergantian ini bisa berjalan dengan baik dan juga meningkatkan kerja sama serta kolaborasi antara DPRD dengan eksekutif,” katanya.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu juga menyebut akan berupaya mengakselerasi pembangunan ibu kota bersama pemerintah daerah.

"Tentu saja saya akan berusaha memenuhi semua harapan dari teman-teman dan juga masyarakat DKI Jakarta untuk dapat mendorong, mengakselerasi percepatan pembangunan Jakarta bersama-sama dengan Pak Gubernur," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas penetapan Suhud sebagai calon Ketua DPRD DKI Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut masih menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Ini masih akan kami sampaikan ke Kemendagri untuk proses lebih lanjut karena belum ada keputusan final," ujarnya.

Dengan demikian, posisi Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta masih menunggu proses administrasi dan keputusan resmi dari pemerintah pusat sebelum dinyatakan definitif.