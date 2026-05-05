Jabatan Polisi di Luar Korps Bakal Dibatasi, Disusun Ketat seperti UU TNI

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie usai menyerahkan laporan hasil kajian kepada Presiden, Selasa (5/5/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkap adabya reformasi besar di tubuh Polri terkait pembatasan jabatan anggota kepolisian di luar struktur institusi.

Pasalnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan agar aturan tersebut dibuat secara limitatif dan mengikat dalam regulasi baru.

“Mengenai pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh polri di luar struktur kepolisian, nah, jadi tadi diputuskan oleh bapak presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di undang undang TNI,” kata Jimly dalam konferensi pers Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Jimly menjelaskan tidak ada batasan jelas terkait posisi apa saja yang bisa diisi oleh anggota Polri di luar institusi. Ia menyebut kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki melalui regulasi yang lebih tegas dan terstruktur.

“Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan, nah, itu harus dimuat di PP atau dimuat di UU yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab dibawah koordinasi pak menko (Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan),” ujarnya.

Jimly menegaskan langkah berikutnya adalah mendorong revisi Undang-Undang Polri sebagai payung hukum utama. Nantinya, akan diperkuat dengan aturan turunan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

“Jadi, kami usulkan supaya dibentuk revisi UU tentang Polri yang nanti akan di-follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres berikut Inpres yang memberikan intrsuksi kepada kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” paparnya.

Dengan rampungnya laporan tersebut, Jimly menyatakan tugas Komisi Reformasi Polri secara resmi berakhir. Kini, tinggal menanti langkah Prabowo untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pengesahan regulasi baru.

“Selanjutnya komisi setelah hari ini tugas selesainya maka tinggal menunggu acara nanti presiden akan mengadakan acara khusus apa itu namanya farewell tanda terima kasih kira-kira begitu,” tuturnya.