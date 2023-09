Inilah Profil Kim Tae Ri, Aktris Korea dengan Perilaku Terburuk 2022

Kim Tae Ri (kiri) Nam Joo Hyuk (kanan) di drama Twenty Five Twenty One (Foto: Soompi)

Bagi pecinta drama Korea, nama aktris Kim Tae Ri pasti sudah tidak asing di telinga. Popularitasnya kian meningkat setelah ia sukses memerankan Na Hee Do dalam drama Korea yang berjudul Twenty-Five, Twenty-One. Baru-baru ini, ia memperoleh gelar sebagai aktris dengan perilaku terburuk 2022.

Alhasil, banyak yang mengidolakan Kim Tae Ri karena kesuksesannya di drama tersebut. Banyak orang yang merasa dekat dengan peran Na Hee Do di kehidupan sehari-harinya. Mengingat kisah cinta remaja dan ambisi dalam drama tersebut sangat terasa.

Peran Na Hee Do begitu melekat dengan kehidupan nyatanya Kim Tae Ri. Bahkan dalam beberapa wawancara dengan media di Korea Selatan, ia nampak berperilaku seperti Na Hee Do yang kekanakan, tidak serius dan berjiwa bebas.

Lebih lanjut, Sports Kyunghyang lewat ajang penghargaan Raspberry Awards menetapkan Kim Tae Ri sebagai salah satu dari tiga artis Korea Selatan yang masuk dalam daftar pemenang kategori The Actor with the Worst Manners of 2022.

Melansir dari koreaboo, Selasa (27/12/2022), terpilihnya Kim Tae Ri dalam kategori aktor dengan perilaku terburuk 2022 karena beberapa alasan. Salah satunya ia dianggap tidak berkonsentrasi ketika diwawancara dan justru sibuk melakukan hal lain.

"Kim Tae Ri tampaknya telah kehilangan semua sopan santunnya sejak hubungannya dengan peran Na Hee Do menjulukinya sebagai semacam jiwa bebas," ungkap salah seorang juri.

Meskipun masuk dalam kategori aktor dengan prilaku terburuk, aktris berusia 32 tahun ini tetap memiliki sikap baik di hati para penggemarnya. Lalu, seperti apa sosok Kim Tae Ri ini?

Profil Kim Tae Ri

Aktris Korea Selatan ini lahir pada 24 April 1990 berasal dari Seoul. Sejak kecil, Kim Tae Ri menyukai seni dan melukis. Seiring waktu, ia memutuskan untuk menjadi wartawan karena merasa tidak cocok dengan hobinya tersebut.

Semasa kuliahnya, ia mengambil jurusan Jurnalistik dan Komunikasi Massa di Kyung Hee University, Seoul, Korea Selatan. Kemudian, ia aktif di dunia entertainment sejak tahun 2014 dibawah agensi J-Wide Company Management hingga 2021 dan kini berada di agensi managemeng mmm.

Lebih lanjut, Kim Tae Ri mulai debut di dunia akting pada 2014. Ia menjajal peran pertamanya dalam bermain film di tahun 2010 dengan membintangi Citizen Zombie.

Perjalanan Karir

Selain itu, pada tahun 2013, Kim Tae Ri aktif bermain peran di teater berjudul Spoonface Steinberg. Berangkat dari itu, ia muncul kembali di tiga film pendek pada tahun 2015, di antaranya adalah Who Is It?, Lock Out, dan Moon Young.

Kariernya mulai semakin melebar setelah membintangi film The Handmaiden (2016), Little Forest (2018), Space Sweepers (2020) dan drama sejarah Mr. Sunshine (2018). Kim Tae Ri juga membintangi film 1987: When the Day Comes pada tahun 2017.

Aktingnya makin diperhitungkan setelah jadi peran utama dalam drama percintaan remaja di Twenty-Five, Twenty-One yang tayang di tahun 2022.

Penghargaan

Selain semakin melebarkan sayap dengan membintangi berbagai judul film maupun drakor, Kim Tae Ri juga diakui bakat aktingnya yang terbukti dari berhasil memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi.

Diketahui, Kim Tae Ri pernah memenangkan kategori penghargaan sebagai Aktris Terbaik dalam ajang 58th Baeksang Arts Awards.

Tak hanya itu, ia juga pernah jadi pemenang dalam ajang penghargaan 37th Blue Dragon Film Awards di tahun 2016 sebagai Aktris Terbaik dalam perannya di film The Handmaiden.

Kim Tae Ri banyak mendapatkan penghargaan lewat aktingnya yang memukau di film The Handmaiden (2016). Di tahun 2022 ini, Kim Tae Ri masuk nominasi ajang bergengsi Baeksang Arts Awards 2022 untuk kategori Best Actress (Television). Tak tanggung-tanggung, Kim Tae Ri akan melawan artis populer lainnya seperti Kim Hye Soo, Park Eun Bin, Lee Se Young dan Han So Hee.