Jadi Dalang Perampokan Mobil, Oknum Polisi Dipecat

Seorang anggota polisi berinisial Bripka IS anggota Polda Lampung menjadi dalang aksi perampokan mobil di kawasan Bandar Lampung. Akibatnya, pelaku langsung dipecat karena melanggar kode etik profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2021.



Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan Bripka IS dinyatakan terbukti melanggar aturan sidang komisi etik dan profesi yang sudah dilakukan pada Selasa (26/10/2021) kemarin.



"Ketua komisi memutuskan perbuatan terduga pelanggar sebagai perbuatan tercela, dan mendapat sanksi pemberhentian tidang dengan hormat dalam sidang," ujarnya, Rabu (27/10/2021).



Sidang komisi etik dan profesi itu dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Lampung Kombes M Syarhan. Bripka IS yang sebelumnya bertugas di Subnit II Dalmas Satuan Samapta Polresta Bandar Lampung langsung diberikan sanksi pemecatan.



Sanksi pemecatan itu sesuai dengan Pasal 13 dan 14 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dan, Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan Pasal 11 c Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.



Tak hanya itu, Bripka IS juga akan diproses secara hukum atas perbuatannya yang dijerat Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.