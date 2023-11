Jadi Miliarder dari NFT, Ghozali Dicolek Ditjen Pajak

Pemuda bernama Ghozali yang jadi miliarder dari menjual foto selfie di aset digital berbasis teknologi blockchain atau NFT. Usai jadi miliarder dari NFT, Ghozali langsung dicolek oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Ghozali menjadi viral setelah namanya menjadi perbincangan dunia maya karena berhasil menjual foto selfie dia di akun OpenSea miliknya.

Satu foto selfie Ghozali punya bandrol harga terendah yaitu 0,13 Ethereum (ETH) atau sekitar Rp 6 juta hingga 0,7 Ethereum atau sekitar Rp 31 juta.

Trade Ghozali Everyday sudah bernilai 284 Ethereum atau sekitar Rp 13,34 miliar. Melihat viralnya Ghozali menarik perhatian dari Ditjen Pajak. Bahkan akun twitter Ghozali mendapat komentar dari Ditjen Pajak

Ditjen Pajak mengapresiasi pencapaian dari Ghozali. Ditjen Pajak juga meminta pemuda tersebut untuk segera mengurus Taxy Identity Number (TIN) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Congratulations, Ghozali! Here is a link where you can register your TIN: http://pajak.go.id/id.”

Akun Pajak RI pun menyertakan link informasi seputar NPWP. Mereka juga mengarahkan Ghozali untuk menghubungi @kring_pajak jika masih kebingunan untuk mengurus pajak.

“If you need help, kindly ask @kring_pajak. We wish you the best of luck in the future,” cuit Ditjen Pajak.

Komentar itu langsung mendapat respon dari Ghozali. Dia mengaku akan mengurus pajak dari hasil NFT-nya tersebut. Bahkan Ghozalo menyebut pajak NFT-nya akan akan menjadi pajak pertama bagi dia.

“Ini akan menjadi pajak pertama dalam hidupku,” tulisnya.

Ghozali kemudian menambahkan bahwa ia akan membayar pajak karena ia adalah warga negara yang baik.

“Of course I will pay for it because I am a good Indonesian citizen. [Tentu saja aku akan membayarnya karena aku adalah warga negara yang baik] #PajakKitaUntukKita”,” cuit Ghazali menimpali.

Sebelumnya, Ghozali Everyday mendapat sorotan setelah berhasil berbisnis NFT di OpenSea. Ia yang telah mengunggah 933 foto selfie miliknya itu kabarnya mendapat untung hingga Rp1 M.

Informasinya, Ghozali merupakan pemuda asal Jawa Tengah. Dia berstatus mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.