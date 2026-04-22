Jadi Negara Muslim Terbesar, Indonesia Harus Lebih Tegas Bela Palestina

Ketua Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati, mendesak dunia untuk tidak lagi diam dan segera mengambil langkah nyata untuk Palestina.

Itu disampaikan Maimon saat menjadi salah satu pembicara dalam Konferensi Global Sumud Parlemen di Brussels. Maimon yang juga Steering Committee Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 hadir secara daring, mengingat masih di tengah pelayaran GSF menuju Gaza, Palestina.

“Saya berada di sini saat ini karena pemerintah di seluruh dunia telah gagal menghentikan genosida. Ketika mereka yang memiliki kekuasaan memilih diam, maka menjadi tanggung jawab moral bagi masyarakat biasa untuk bertindak," kata Maimon dalam forum melalui video, Rabu (22/4/2026).

Sebagai warga negara Indonesia, Maimon menaruh harapan besar agar Indonesia dapat mengambil peran lebih dalam upaya menghentikan genosida di Palestina. Apalagi, Indonesia, kata dia, merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Selain itu, ia juga mengingatkan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan terhadap negara manapun.

“Konstitusi kita, UUD 1945, secara tegas mengamanatkan sikap menentang kolonialisme dan penindasan. Ini bukan sekadar posisi politik, melainkan komitmen moral dan historis yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita hari ini," katanya.

Lebih lanjut, Maimon berharap forum parlemen di Brussels dapat menjadi momentum penting bagi negara-negara di dunia untuk mengambil sikap yang lebih tegas.

“Saya juga menaruh harapan pada kongres parlemen di Brussels agar menjadi titik balik, yang mendorong pemerintah di seluruh dunia mengambil sikap yang lebih jelas dan tegas terhadap kolonialisme, serta bertindak secara nyata untuk menghentikan kekejaman yang terus berlangsung, sejalan dengan mandat yang tercermin dalam putusan ICJ 2024," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Maimon mengaku tidak mampu terus-terusan melihat anak-anak di Gaza menjadi korban kekejaman zionis Israel.

“Di luar itu semua, saya adalah seorang ibu. Hati saya hancur setiap kali melihat anak-anak dibunuh, bahkan di ruang kelas mereka. Seperti Ritaj Rihan, seorang anak perempuan berusia sembilan tahun dari Gaza, yang ditembak dan dibunuh saat sedang belajar di kelasnya," katanya.

“Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat belajar, aman, dan penuh harapan akan masa depan. Tidak ada anak yang seharusnya mengalami kekejaman seperti itu. Tidak ada ibu yang seharusnya merasakan kehilangan seperti itu," ujarnya lagi.

Fakta menyakitkan itu sekaligus menjadi alasan dirinya memilih terlibat langsung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.

“Inilah alasan saya memilih untuk berdiri, bersuara, dan bertindak, dengan bergabung dalam Global South Flotilla, karena diam dalam situasi seperti ini bukanlah pilihan," katanya.

