Jadi Percontohan, Gubernur Sulsel Minta Parepare Susun Grand Design Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat rapat paripurna DPRD Parepare dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-66 Kota Parepare, Minggu malam (12/4/2026). (Foto: Dok. Pemkot Parepare)

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menetapkan Kota Parepare sebagai daerah percontohan Gerakan Indonesia Asri, guna mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan sesuai arahan pemerintah pusat.

Parepare memiliki modal kuat karena saat ini menempati peringkat ke-6 nasional dalam pengelolaan sampah. Namun, ia menekankan perlunya sistem yang lebih terintegrasi.

"Kota Parepare ini tidak sebesar Makassar. Justru itu menjadi peluang untuk lebih mudah ditata. Saya minta disusun perencanaan yang komprehensif. Kita ingin menjadikannya sebagai kota percontohan," kata Andi Sudirman dalam rapat paripurna DPRD Parepare, Minggu (12/4/2026) malam.

Andi Sudirman meminta pembenahan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan sampah bernilai ekonomi.

Pemprov Sulsel juga akan mendukung penguatan sistem persampahan di empat kecamatan di Parepare. Program ini akan diintegrasikan dengan penataan drainase, kawasan pedestrian, hingga penanganan banjir.

"Semua harus terencana dengan baik dan dipresentasikan secara menyeluruh. Kita lihat nanti skema kerja samanya, apakah dengan pemerintah pusat, balai, atau provinsi," ujarnya.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Ia menilai dukungan provinsi menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola lingkungan daerah.

"Kami menyambut baik arahan Bapak Gubernur. Kami siap memperkuat pengelolaan sampah dan penataan lingkungan secara terintegrasi," kata Tasming.

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen menyusun program yang terukur dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah.

"Kami akan menyusun grand design pengelolaan lingkungan dan memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah. Dukungan semua pihak menjadi kunci agar Parepare dapat menjadi kota percontohan," tutur Andi Sudirman.

