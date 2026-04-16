Jadi Produk Unggulan LPG Pertamina, Bright Gas Raih Penghargaan WOW Brand 2026

Manager Commercial Gas Sales PT Pertamina Patra Niaga (Persero/PPN), Alfinoza Arnis Bermawi menerima penghargaan Wow Brand 2026 di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026). (Foto: Inilah.com/Diana Rizky).

Ukuran Font Kecil Besar

Bright Gas, produk LPG (Liquefied Petroleum Gas) nonsubsidi dari Pertamina, meraih penghargaan WOW Brand 2026 dalam kategori Brand for Good.

Manager Commercial Gas Sales PT Pertamina Patra Niaga (Persero/PPN), Alfinoza Arnis Bermawi, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Bright Gas dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.

“Bright Gas Pertamina merupakan salah satu produk unggulan LPG Pertamina yang akan selalu hadir menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga, sekaligus sebagai energi yang dapat didistribusikan secara merata hingga ke seluruh pelosok Tanah Air,” ujar Alfinoza di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, PT Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan pelayanan dari sisi keamanan dan kenyamanan produk Bright Gas.

“Sehingga dapat terus menjangkau masyarakat dan menjadi salah satu produk yang mendukung program pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Ke depan, Bright Gas juga akan menghadirkan berbagai inovasi, termasuk pengembangan produk untuk segmen industri dan horeca (hotel, restoran, kafe/katering).

“Ke depan kami akan melakukan sejumlah inovasi terkait segmen produk yang akan didistribusikan, khususnya untuk segmen industri dan rumah tangga, termasuk horeca,” tuturnya.

“Untuk segmen horeca, saat ini masih dalam proses studi untuk menghadirkan produk Bright Gas 50 kg sebagai bagian dari pemenuhan energi bagi industri hotel, restoran, dan kafe,” pungkasnya.

Untuk saat ini, Bright Gas tersedia dalam dua ukuran, yakni 5,5 kg dan 12 kg. LPG nonsubsidi ini dikenal lebih aman berkat fitur double spindle valve.

Bright Gas ukuran 5,5 kg cocok untuk keluarga kecil atau hunian seperti apartemen, sedangkan ukuran 12 kg lebih ideal untuk kebutuhan rumah tangga dengan intensitas penggunaan tinggi. Keduanya memiliki ciri khas tabung berwarna merah muda.

Untuk Bright Gas 5,5 kg, bobot total tabung relatif ringan, sekitar 7,1 kg, sehingga mudah dijinjing dan cocok untuk rumah tangga dengan tiga hingga empat anggota keluarga.

Sementara itu, Bright Gas 12 kg lebih ekonomis untuk penggunaan memasak harian dalam skala besar maupun usaha kecil.

Keunggulan lain Bright Gas terletak pada teknologi katup ganda yang meminimalkan risiko kebocoran gas, serta dilengkapi segel hologram dengan QR code sebagai jaminan isi dan keamanan.