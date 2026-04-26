Jadi Saksi Nikah Syifa Hadju, Adhyaksa Dault Beri Pesan Mendalam Ini untuk El Rumi

Ukuran Font Kecil Besar

Mantan Menpora RI, Adhyaksa Dault hadir sebagai saksi dari pihak keluarga Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Selain memberikan restu, Adhyaksa juga menitipkan pesan mendalam kepada El Rumi sebagai imam dari Syifa.

Ditemui usai prosesi, Adhyaksa mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran acara sakral yang mempertemukan dua tokoh penting sebagai saksi nikah.

"Alhamdulillah akad nikahnya berlangsung dengan baik, ya. Saksinya saya dari, Adhyaksa Dault, dari Om-omnya nya Syifa. Kemudian dari sana Pak Sakti Wahyu Trenggono ya, Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi semuanya baik. Dan tadi. ya kita terharu," ujar Adhyaksa kepada awak media.

Sebagai seorang yang telah lama mengenal Syifa, Adhyaksa memberikan wejangan khusus kepada El Rumi.

Ia berharap El dapat menjaga amanah besar sebagai suami untuk dapat membina rumah tangga, mengingat perjalanan mereka yang masih sangat panjang.

"Ya nggak. Saya, saya tadi cuman ngasih tahu sama Rumi, 'El Rumi InshaAllah kamu dapat istri yang salihah, tolong dijaga, sakinah, mawaddah, warahmah'," petuah Adhyaksa.

"Dan kalau ada apa-apa dibicarakan dengan baik gitu lho. Karena perjalanan hidup mereka tuh masih panjang gitu, ya," lanjut sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Pramuka Indonesia.

Lebih lanjut, ia menaruh harapan besar agar pasangan El-Syifa bisa menjadi teladan bagi generasi muda saat ini. Ia pun mempercayakan sepenuhnya Syifa Hadju kepada El Rumi yang dinilainya sebagai sosok pria yang baik.

"Mudah-mudahan, doain juga biar mereka jadi keluarga kayak idol lah buat anak-anak muda sekarang gitu, ya. Insyaallah. Jauh dari gosip, jauh dari macam-macam gitu. Itu kita jaga terus lah, insyaallah, ya," harapnya.

"Saya sudah bilang sama, Rumi, kami nitipin Syifa sama kamu. Kami percaya Rumi orang baik, ya. Insyaallah, eakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah," tambah Adhyaksa.

Lebih lanjut, Adhyaksa menceritakan suasana di dalam ruang akad yang penuh haru, terutama saat sesi sungkeman berlangsung.