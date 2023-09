Jadi Sponsor Formula E, Ini Keuntungan Indosat Ooredoo Hutchison

Director and Chief Regulatory IOH, Muhammad Danny Buldansyah (Foto inilah.com)

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) bersama Ericsson resmi didapuk sebagai official 5G partner ajang Formula E, 4 Juni mendatang. IOH resmi menyandang predikat sebagai satu-satunya provider yang mendukung teknologi 5G pada gelaran Jakarta E-Prix 2022. Lalu, apa keuntungan IOH menjadi sponsor balapan mobil listrik ini?

Diakui Muhammad Danny Buldansyah selaku Director and Chief Regulatory Indosat Ooredoo Hutchison, kesepakatan dengan Jakpro sebagai penyelenggara Formula E dicapai dalam waktu yang cukup singkat.

“Kami memang kalo boleh dibilang agak sedikit mepet waktunya mengenai kerjasama antara Formula E atau Jakpro sebagai panitia penyelenggara dan IOH jadi kami sudah menandatangani kerja sama itu, kami resmi menjadi official 5G partner event ini satu-satunya,” kata Danny dalam acara konferensi pers peresmian IOH sebagai official 5G partner of 2022 Jakarta E-Prix, di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2022).

Menilik nilai kontrak yang tercapai antar kedua belah pihak, Danny agaknya enggan membisikkan hal tersebut.

Kesepakatan itu kata Danny, setidaknya bisa memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.

“Yang kedua kalo ditanya soal nominalnya saya rasa belum pada tempatnya untuk mendisclose angkanya, tapi yang jelas itu akan mendukung penyelenggara untuk meleaksanakan event ini,” terangnya.

Guna memberi pengalaman dan mendukung pelayanan jaringan di sirkuit Formula E, IOH bakal menghadirkan jaringan non-standalone 5G yang memiliki frekuensi mencapai 500Mhz.

Dengan begitu, kecepatan 5G yang sebenarnya bakal dirasakan para pengguna saat mengunjungi sirkuit Formula E.

“Ini suatu event yang sangat membanggakan, dan tidak akan bisa dilakukan dengan baik tanpa kita sebagai IOH sebagai official 5G partner kemudian di powered oleh Ericsson dan yang tidak kalah penting adalah kami mendapat pinjaman spektrum dari Kominfo sebesar 500MHz khusus event ini, sehingga 5G akan memberikan Real Experience bagu 5G nya sendiri untuk para pengunjung, panitia dan lain-lain,” jelas Danny.