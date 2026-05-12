Jadwal Derby AS Roma vs Lazio Berubah, 4 Laga Serie A Lainnya Bisa Ikut Mundur

Suasana umum sebelum pertandingan Serie A antara Lazio dan Roma di Stadio Olimpico pada 13 April 2025 di Roma, Italia. (Foto: Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Jadwal pertandingan sarat gengsi Derby della Capitale yang mempertemukan AS Roma melawan Lazio dipastikan mengalami perubahan. Pihak Prefek Roma telah memerintahkan agar laga yang awalnya dijadwalkan pada Minggu (17/5) tersebut diundur ke Senin (18/5) demi menghindari benturan jadwal dengan Final turnamen tenis Italian Open.

Berdasarkan keputusan resmi, derbi ibu kota Italia ini akan dimainkan pada Senin, 18 Mei, dengan kick-off pada pukul 20:45 CET (Waktu Eropa Tengah).

Keputusan pengunduran jadwal ini diambil murni karena alasan keamanan. Laga puncak Italian Open dijadwalkan berlangsung pada Minggu di Foro Italico, sebuah kompleks olahraga yang letaknya bersebelahan langsung dengan Stadion Olimpico.

Otoritas Italia memperkirakan akan ada lebih dari 20.000 penonton tenis yang memadati area tersebut. Demi meminimalisasi risiko keamanan dan kepadatan massa di satu titik yang sama, jadwal pertandingan sepak bola tersebut akhirnya dipindahkan.

Masalah Baru untuk Lega Serie A

Meski masalah keamanan di Roma teratasi, keputusan Prefek Roma ini memicu masalah signifikan bagi penyelenggara liga, Lega Serie A.

Berdasarkan regulasi kompetisi, dua pertandingan terakhir di penghujung musim harus dimainkan secara serentak (bersamaan) bagi klub-klub yang masih bersaing untuk target yang sama.

Dalam kasus ini, AS Roma masih terlibat persaingan ketat dengan AC Milan, Juventus, Napoli, dan Como untuk memperebutkan tiket ke zona Liga Champions musim depan.

Kondisi tersebut mengharuskan kelima tim ini bertanding di hari dan jam yang sama untuk menjaga asas keadilan ( fair play). Secara teknis, Lega Serie A diperkirakan harus memindahkan empat pertandingan lainnya ke hari Senin (18/5) pada pukul 20:45 CET agar berbarengan dengan laga AS Roma vs Lazio.

Keempat laga krusial yang berpotensi ikut diundur tersebut meliputi duel Juventus yang akan menjamu Fiorentina, lawatan AC Milan ke markas Genoa, kunjungan Napoli ke kandang Pisa, serta Como yang dijadwalkan menjamu Parma.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak Lega Serie A belum mengeluarkan keputusan resmi terkait perubahan jadwal empat pertandingan tersebut.