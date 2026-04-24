Jadwal Final Proliga 2026: Panggung Pembuktian 'Megatron' di Yogyakarta!

Genderang perang perebutan takhta tertinggi voli Tanah Air resmi ditabuh! Hari ini, Jumat (24/4/2026), GOR Amongrogo akan menjadi saksi bisu sengitnya laga Grand Final Proliga 2026.

Dengan format best of three, setiap poin akan terasa sangat berharga bagi tim yang ingin mengunci gelar juara.

Fokus pecinta voli dipastikan tertuju pada laga pembuka kategori putri yang dimulai sore nanti. Sang juara bertahan, Jakarta Pertamina Enduro, akan ditantang oleh tim kejutan musim ini, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Misi Megawati Hangestri Mengukir Sejarah

Sorotan utama tentu jatuh pada sosok "Megatron", Megawati Hangestri. Pevoli kebanggaan Jember ini diharapkan kembali menunjukkan magisnya untuk membawa Jakarta Pertamina Enduro meraih gelar back-to-back.

Namun, jalan Megawati tidak akan mudah. Ia harus menghadapi tembok kokoh mantan klubnya di musim 2025 yang tampil sangat impresif sepanjang musim ini. Apakah ketenangan Megawati di momen krusial kembali menjadi kunci kemenangan?

Duel Klasik Kategori Putra: Misi Balas Dendam LavAni

Tak kalah panas, malam harinya penonton akan disuguhi laga ulangan final musim lalu di kategori putra. Jakarta LavAni Livin’ Transmedia mengusung misi balas dendam besar saat bersua sang rival, Jakarta Bhayangkara Presisi.

Setelah dominasi mereka dipatahkan oleh Bhayangkara tahun lalu, tim asuhan SBY ini diprediksi tampil habis-habisan untuk merebut kembali mahkota juara. Atmosfer GOR Amongrogo dipastikan bakal membara!

Catat! Jadwal Siaran Langsung Grand Final Proliga 2026

Pukul 15.00 WIB (Putri): Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia

Pukul 19.00 WIB (Putra): Jakarta LavAni Livin’ Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi

