Jadwal Lengkap Kontingen Indonesia di Asian Games Hangzhou 2022 untuk Hari Pertama

Kontingen Indonesia akan memulai perjuangannya di Asian Games Hangzhou 2022 pada Selasa (19/9/2023) dengan berbagai cabang olahraga, mulai dari kriket, voli pantai, voli putra, hingga sepak bola putra.

Ni Wayan Sariani dan timnya akan memimpin tim putri kriket Indonesia melawan Mongolia, menandai debut sejarah timnas kriket Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Lapangan Kriket Zhejiang University of Technology Pingfeng pada pukul 08.00 WIB.

Dari lapangan voli pantai, dua tim putra dan putri Indonesia akan beraksi di babak kualifikasi di Ningbo Banbiashan. Danangsyah Y Pribadi dan Sofyan R Efendi akan menantang tim putra Filipina, sementara Bintang Akbar dan Mohammad Ashfiya akan berhadapan dengan Palestina. Di sisi lain, tim voli putra Indonesia akan menjalani laga pertama melawan Filipina di Deqing Sportc Centre Gymnasium.

Tim nasional sepak bola putra Indonesia akan berhadapan dengan Kirgistan pada laga penyisihan Grup F. Laga ini akan menjadi awal dari perjalanan tim Garuda yang selanjutnya akan meladeni China Taipei dan Korea Utara.

Kontingen Indonesia menargetkan 12 medali emas, sebuah target yang lebih rendah dibandingkan saat menjadi tuan rumah di 2018. Meski demikian, Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Games 2022, Basuki Hadimuljono, optimis para atlet akan berjuang maksimal. "Insyaallah kita bisa masuk minimal 12 besar, dengan minimal 12 emas," kata Basuki.

Kontingen Indonesia yang akan diperkuat oleh 415 atlet dan 161 ofisial ini dijadwalkan akan dilepas oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September. Dengan semangat dan optimisme tinggi, Indonesia siap untuk menunjukkan kekuatannya di panggung olahraga Asia.

Jadwal Kontingen Indonesia di Asian Games Hangzhou 2022, Selasa (19/9):

Kriket putri: Indonesia vs Mongolia - 08.00 WIB

Voli pantai putra: Indonesia vs Filipina - 09.00 WIB | Indonesia vs Palestina - 14.00 WIB

Voli pantai putri: Indonesia vs Kazakhstan - 15.00 WIB | Indonesia vs Makau - 15.00 WIB

Voli putra: Indonesia vs Filipina - 18.00 WIB

Sepakbola putra: Indonesia vs Kirgistan - 18.30 WIB.