Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Asia 2027: Tantang Jepang, Qatar, dan Thailand di Grup 'Neraka'

Takefusa Kubo dari Jepang beraksi di bawah tekanan dari Marselino Ferdinand dari Indonesia selama pertandingan Kualifikasi Piala Dunia FIFA Zona Asia Ketiga Grup C antara Jepang dan Indonesia di Stadion Panasonic Suita pada 10 Juni 2025 di Suita, Osaka, Jepang. (Foto: Etsuo Hara/Getty Images)

Ukuran Font Kecil Besar

Timnas Indonesia sudah mengetahui jalan terjal yang harus dilalui di Piala Asia 2027. Skuad Garuda asuhan John Herdman tergabung di Grup F bersama Thailand, Qatar, dan Jepang setelah hasil drawing diumumkan di Diriyah, Riyadh, Arab Saudi.

Tiga pertandingan fase grup akan menentukan nasib Indonesia di turnamen kontinental tersebut. Setiap laga punya bobot dan tantangan berbeda yang wajib diantisipasi tim pelatih.

Thailand: Derbi ASEAN Bernuansa Dendam

Pertemuan kontra Thailand selalu menyimpan gengsi tersendiri. Tim Gajah Perang merupakan rival klasik Indonesia di kancah Asia Tenggara dengan rekor pertemuan yang kerap berlangsung sengit.

Thailand sendiri saat ini berada di peringkat 99 dunia versi FIFA. Posisi mereka jauh di atas Indonesia yang menempati ranking 122, meski selisih kualitas di lapangan kerap tipis di atas kertas.

Laga melawan Thailand kemungkinan besar menjadi pertandingan paling realistis bagi Garuda untuk meraih poin. Hasil di duel ini bisa menjadi penentu peluang Indonesia lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

Qatar: Juara Bertahan dengan Mental Pemenang

Qatar menjadi lawan paling menantang dari sisi pengalaman. The Maroon merupakan juara bertahan dua edisi terakhir Piala Asia, masing-masing pada 2019 dan 2023.

Skuad asuhan Marquez Lopez saat itu mengalahkan Yordania 3-1 di final edisi sebelumnya. Mental juara dan kedalaman skuad menjadi senjata utama Qatar di Arab Saudi nanti.

Indonesia sebenarnya pernah merasakan pahitnya bertemu Qatar di Piala Asia U-23 2024. Saat itu, Garuda Muda kalah kontroversial 0-2 di laga pembuka grup A. Kini, partai ulang di level senior menjadi panggung pembuktian bagi generasi baru.

Jepang: Reuni Pahit Edisi 2023

Jepang berada di puncak hierarki Asia dengan ranking 18 dunia. Samurai Biru juga merupakan kolektor gelar Piala Asia terbanyak dengan empat trofi, meski terakhir kali juara pada 2011.

Pertemuan Indonesia dan Jepang menjadi reuni dua edisi beruntun. Pada Piala Asia 2023, Garuda kalah 1-3 dari Jepang di fase grup. John Herdman ditantang merancang skema yang lebih efektif untuk meredam kecepatan dan presisi serangan Samurai Biru.

Format Lolos dari Fase Grup

Indonesia memiliki dua jalur untuk lolos ke 16 besar. Jalur paling ideal adalah finis di posisi dua besar Grup F, meski peluangnya sangat berat melihat komposisi lawan.

Jalur alternatif terbuka lewat status peringkat ketiga terbaik. Empat tim peringkat ketiga terbaik dari enam grup berhak melaju ke fase gugur, skenario yang sama seperti yang dimanfaatkan Indonesia di Piala Asia 2023.

Skuad Garuda saat itu lolos meski hanya meraih satu kemenangan di fase grup. Pengalaman tersebut menjadi modal psikologis berharga untuk menghadapi turnamen kali ini.

Tantangan Berat John Herdman

John Herdman menghadapi ujian pertama bersama Timnas Indonesia di panggung kontinental. Pelatih asal Inggris itu resmi menggantikan posisi pelatih sebelumnya untuk membawa Garuda ke level berikutnya.

Herdman dikenal sebagai juru taktik yang sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen 36 tahun. Reputasi tersebut menjadi modal kepercayaan diri Indonesia di Piala Asia 2027.

Tugas berat menanti Herdman dalam mempersiapkan skuad. Persaingan ketat di tubuh Timnas, kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal, serta intensitas kompetisi domestik menjadi ramuan yang harus diolah maksimal.

Venue dan Atmosfer Piala Asia 2027

Delapan stadion tersebar di tiga kota Arab Saudi yakni Riyadh, Jeddah, dan Khobar. King Fahd Sports City Stadium menjadi venue terbesar dengan kapasitas 72.000 penonton.

Atmosfer turnamen diperkirakan kental dengan dukungan dari komunitas diaspora Asia di Saudi. Tiket pertandingan Indonesia diprediksi akan diserbu suporter Garuda yang dikenal fanatik dan setia mengikuti tim ke mana pun.

Piala Asia 2027 sekaligus menjadi panggung uji bagi Arab Saudi sebelum menggelar Piala Dunia 2034. Standar penyelenggaraan dipastikan tinggi dengan infrastruktur kelas dunia.

Target Realistis Garuda

Lolos ke 16 besar menjadi target yang masuk akal bagi Indonesia. Pencapaian ini sekaligus membuktikan konsistensi Garuda di level Asia setelah menembus fase gugur pada edisi 2023.

Lebih jauh dari itu, Piala Asia 2027 menjadi panggung pembuktian generasi emas Indonesia. Sukses di Arab Saudi akan menjadi modal mental menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 dan turnamen-turnamen berikutnya.

Jadwal Lengkap Grup F Piala Asia 2027

Berdasarkan match schedule resmi yang dirilis AFC, berikut jadwal pertandingan Grup F yang akan dilakoni Timnas Indonesia. Pengundian menempatkan Jepang sebagai unggulan grup (F1), Qatar (F2), Thailand (F3), dan Indonesia (F4).

Matchday 1

Senin, 11 Januari 2027: Jepang vs Indonesia — Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium, Riyadh

— Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium, Riyadh Senin, 11 Januari 2027: Qatar vs Thailand — Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, Jeddah

Matchday 2

Sabtu, 16 Januari 2027: Indonesia vs Qatar — King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah

— King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah Sabtu, 16 Januari 2027: Thailand vs Jepang — Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, Jeddah

Matchday 3

Rabu, 20 Januari 2027: Jepang vs Qatar — King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah

— King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah Rabu, 20 Januari 2027: Thailand vs Indonesia — Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, Jeddah

Jadwal Fase Knockout

Setelah fase grup tuntas pada 20 Januari 2027, turnamen memasuki babak gugur. Berikut tahapan knockout-nya.

16 Besar : 22-25 Januari 2027

: 22-25 Januari 2027 Perempat Final : 28-29 Januari 2027

: 28-29 Januari 2027 Semifinal : 1-2 Februari 2027

: 1-2 Februari 2027 Final: 5 Februari 2027 di King Fahd Sports City Stadium, Riyadh

Laga pembuka turnamen mempertemukan tuan rumah Arab Saudi melawan Palestina pada 7 Januari 2027 di King Fahd Sports City Stadium.