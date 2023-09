Jadwal Liga Champions Malam Ini: Celtic vs Real Madrid, PSG vs Juventus

Ajag kompetisi tertinggi di Eropa UEFA Champions League 2022/2023 akan dimulai malam ini. Menilik jadwal Liga Champions, akan ada Celtic vs Real Madrid dan big match Paris Saint-Germain vs Juventus.

Laga PSG vs Juventus di matchday 1 Grup H akan digelar di Parc des Princes, Rabu (7/9/2022) dini hari WIB. Kedua tim berada dalam kondisi yang bertolak belakang.

Juventus tak bisa turun dengan kekuatan terbaiknya. Bianconeri kehilangan sejumlah pemainnya karena cedera seperti Wojciech Szczesny, Paul Pogba, Federico Chiesa.

Laga ini juga seharusnya menjadi laga reuni untuk Angel Di Maria. Namun, pemain asal Argentina itu tak bisa memperkuat Juventus karena cedera.

Di sisi lain, PSG sedang on fire. Trio Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi sudah membantu PSG mencetak 24 gol hanya dalam enam pertandingan di Ligue 1.

Dari pertandingan lainnya, sang juara bertahan Real Madrid akan tandang ke markas Celtic di Grup F. Sedangkan di Grup G, juara Inggris Manchester City akan menantang Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan.

Selasa (6/9/2022)

23.45 WIB Dinamo Zagreb vs Chelsea23.45 WIB Borussia Dortmund vs FC Kopenhagen

Rabu (7/9/2022)

02.00 WIB FC Salzbourg vs AC Milan02.00 WIB Celtic vs Real Madrid02.00 WIB RB Leipzig vs Shakhtart Donetsk02.00 WIB Sevilla vs Manchester City02.00 WIB Paris Saint-Germain vs Juventus02.00 WIB Benfica vs Maccabi Haifa