Jadwal Liga Inggris Pekan ke-35: Bigmatch MU Vs Liverpool

Liga Inggris atau Premier League musim 2025/2026 segera memasuki pekan ke-35 dari total 38 pekan dengan 10 pertandingan yang berlangsung pada 2–5 Mei mendatang.

Manchester United (MU) akan menjamu rivalnya Liverpool FC di Old Trafford dalam persaingan memperebutkan posisi empat besar demi tiket ke Liga Champions musim depan.

Manchester United kini berada di peringkat ketiga dengan 61 poin, unggul tiga poin atas Liverpool yang menempati posisi keempat dengan 58 poin.

Posisi Liverpool belum sepenuhnya aman karena dibayangi Aston Villa di peringkat kelima dengan poin yang sama, yakni 58.

Berburu Gelar

Pemuncak klasemen Arsenal akan menjamu Fulham yang berada di papan tengah pada Sabtu (2/5) di Emirates Stadium.

Tim asuhan Mikel Arteta kembali melakoni laga penting untuk menjaga peluang meraih gelar juara. Arsenal yang memimpin klasemen dengan 73 poin hanya unggul tiga poin dari pesaing terdekat, Manchester City, yang mengoleksi 70 poin.

Arsenal harus menghindari kehilangan poin dalam sisa pertandingan karena Manchester City masih memiliki satu laga lebih banyak untuk dimainkan.

Manchester City sendiri akan bertandang ke markas Everton FC yang berada di papan tengah klasemen.

Degradasi

Sementara itu, Aston Villa akan menghadapi Tottenham Hotspur yang tengah berupaya menjauh dari zona degradasi.

Tottenham yang kembali ke jalur kemenangan setelah menang tipis 1-0 atas Wolverhampton Wanderers pada pekan ke-34, kini masih berada di peringkat ke-17 dengan 34 poin.

Laga melawan Aston Villa menjadi peluang bagi Tottenham, yang dilatih oleh Ange Postecoglou, untuk menjauh dari zona degradasi, dengan catatan West Ham United yang unggul dua poin di atasnya gagal meraih hasil positif saat menghadapi Brentford FC.

Sementara itu, Burnley FC di peringkat ke-19 dengan 20 poin dan Wolverhampton Wanderers di posisi ke-20 dengan 17 poin dipastikan terdegradasi karena selisih poin yang sudah tidak mungkin dikejar dalam sisa pertandingan.

Jadwal pertandingan pekan ke-35 Liga Inggris 2025/2026:

Sabtu (2/5)

- Pukul 10.00 WIB: Leds United vs Burnley

- Pukul 21:00 WIB: Brentford vs West Ham

- Pukul 21:00 WIB: Wolves vs Sunderland

- Pukul 21:00 WIB: Newcastle vs Brighton & Hove Albion

- Pukul 23:30 WIB: Arsenal vs Fulham

Minggu (3/5)

- Pukul 20:00 WIB: Bournemouth vs Crystal Palace

- Pukul 21:30 WIB: Manchester United vs Liverpool

Senin (4/5)

- Pukul 01:00 WIB: Aston Villa vs Tottenham Hotspur

- Pukul 21:00 WIB: Chelsea vs Nottingham Forest

Selasa (5/5)

- Pukul 02:00 WIB: Everton vs Manchester City.