Jadwal Liga Inggris Pekan ke-37: Arsenal Bisa Juara Jika Man City Terpeleset

Arsenal bersaing sengit dengan Man City untuk gelar juara liga inggris musim 2025/2026 (Foto:generated Ai)

Liga Inggris 2025/2026 memasuki pekan ke-37 mulai Sabtu (16/5) dini hari WIB dengan Arsenal dan Manchester City masih terus bersaing untuk merebut gelar juara.

Arsenal sedikit diuntungkan karena memainkan laga lebih dulu dibanding Manchester City. Skuad berjuluk The Gunners akan melawan Burnley, Selasa (19/5) dini hari WIB, di Stadion Emirates, London.

Kemenangan melawan tim yang sudah degradasi itu akan membawa Arsenal mengoleksi 82 poin di puncak klasemen sementara, atau unggul lima poin atas City yang baru akan berlaga pada Rabu (20/5) dini hari WIB versus Bournemouth.

Artinya, apabila City gagal mengalahkan tuan rumah Bournemouth di Stadion Vitality, Arsenal dipastikan akan menjadi juara.

Sebaliknya, jika kedua tim ini sama-sama meraih kemenangan, maka gelar juara akan ditentukan di pekan terakhir, pada Minggu (24/5) pukul 22.00 WIB, saat Arsenal tandang ke markas Crystal Palace dan City bermain di kandang sendiri menghadapi Aston Villa.

Laga pekan ke-37 tidak hanya soal perebutan gelar juara, tetapi juga tentang siapa tim yang akan menemani Arsenal, City, dan Manchester United bermain di Liga Champions musim depan

Ada dua tiket tersisa untuk turnamen tersebut yang diperebutkan oleh empat tim yaitu Liverpool, Aston Villa, Bournemouth, dan Brighton and Hove Albion.

Tim peringkat keempat dan kelima, Liverpool dan Aston Villa, akan bertanding di Stadion Villa Park, Sabtu (16/5) dini hari WIB untuk menentukan siapa yang pantas bermain di kompetisi teratas Eropa musim depan.

Kedua tim ini menjadi dua tim yang paling diunggulkan lolos ke Liga Champions musim depan karena sama-sama memiliki 59 poin, unggul empat poin dari Bournemouth di posisi keenam dan enam poin dari Brighton di posisi ketujuh.

Saat mimpi Bournemouth ke Liga Champions diadang City, Brighton akan menghadapi lawan di atas kertas yang relatif mudah, yaitu Leeds United di Stadion Elland Road, Minggu (17/5).

Selain beberapa pertandingan yang merebutkan gelar juara dan kelolosan ke Liga Champions musim depan, pertandingan menarik lainnya akan tersaji di papan bawah, saat Tottenham Hotspur dan West Ham United berupaya mendapatkan poin penuh untuk bertahan di kasta tertinggi.

Tottenham yang berada di posisi ke-17 dengan 38 poin akan melawat ke Stadion Stamford Bridge untuk tuan rumah melawan Chelsea, yang hanya meraih satu poin dalam tujuh laga liga terakhirnya, pada Rabu (20/5) dini hari WIB.

Sementara West Ham yang ada di posisi ke-18 dengan 36 poin, Minggu (17/5), melakoni laga tandang melawan Newcastle United di Stadion St James' Park.

Jadwal pertandingan Liga Inggris 2025/2026 pekan ke-37:

Sabtu (16/5)

Aston Villa vs Liverpool (02.00 WIB)

Minggu (17/5)

Manchester United vs Nottingham Forest (18.30 WIB)

Brentford vs Crystal Palace (21.00 WIB)

Leeds United vs Brighton (21.00 WIB)

Wolves vs Fulham (21.00 WIB)

Everton vs Sunderland (21.00 WIB)

Newcastle United vs West Ham United (23.30 WIB)

Selasa (19/5)

Arsenal vs Burnley (02.00 WIB)

Rabu (20/5)

Bournemouth vs Man City (01.30 WIB)

Chelsea vs Tottenham (02.15 WIB).