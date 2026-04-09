Jadwal Liga Italia Pekan ke-23: Inter Jajal Como, Atalanta Bentrok dengan Juventus

Ukuran Font Kecil Besar

Pekan ke-32 Liga Italia Serie A 2025/2026 menyajikan pertandingan tim empat besar yakni pemuncak klasemen sementara Inter Milan melawan Como 1907 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Senin (13/4) dini hari WIB.

Inter saat ini mengoleksi 72 poin dari 31 pertandingan, sementara Como ada di peringkat keempat dengan 58 poin dari jumlah laga yang sama.

Laga tersebut menjadi tantangan bagi Como yang berusaha mengamankan posisi empat besar untuk bisa bersaing dalam kompetisi di level Eropa pada musim mendatang.

Posisi Como saat ini dibayangi Juventus yang berada di peringkat kelima dengan 57 poin. Tim berjuluk "The Old Lady" akan bertandang ke markas Atalanta yang berada di peringkat ketujuh dengan 53 poin dan juga berupaya mendekati persaingan papan atas.

Napoli yang menghuni peringkat kedua dengan 65 poin akan bertandang ke markas Parma yang berada di posisi ke-13 dengan 35 poin.

Napoli bersaing ketat dengan AC Milan yang membayangi di peringkat ketiga dengan 63 poin. Milan akan menjamu Udinese yang telah mengumpulkan 40 poin untuk menghuni peringkat ke-11.

Sementara itu, AS Roma yang berada di peringkat keenam dengan 54 poin akan berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Pisa, setelah menelan kekalahan telak 2-5 saat bertandang ke markas Interi Milan pada pekan sebelumnya.

Di papan bawah klasemen, beberapa tim juga berjuang untuk keluar dari zona degradasi, seperti Lecce yang berada di peringkat ke-18 dengan 27 poin serta Verona yang juga berada di zona degradasi.

Lecce akan bertandang ke markas Bologna yang menempati peringkat kedelapan dengan 45 poin, sedangkan Verona akan menantang Torino yang mengamankan posisi ke-12 setelah membukukan 36 poin.

Berikut jadwal pekan ke-32 Liga Italia 2025/2026:

Sabtu (11/4)

* Pukul 01.45 WIB: AS Roma vs Pisa

* Pukul 20.00 WIB: Torino vs Verona

* Pukul 20.00 WIB: Cagliari vs Cremonese

* Pukul 23.00 WIB: AC Milan vs Udinese

Minggu (12/4)

* Pukul 01.45 WIB: Atalanta vs Juventus

* Pukul 17.30 WIB: Genoa vs Sassuolo

* Pukul 20.00 WIB: Parma vs Napoli

* Pukul 23.00 WIB: Bologna vs Lecce

Senin (14/4)

* Pukul 01.45 WIB: Como vs Inter Milan

* Pukul 01.45 WIB: Fiorentina vs Lazio.