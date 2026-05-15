Jadwal Liga Italia Pekan ke-37: Derbi Della Capitale!

Liga Italia 2025/2026 pekan ke-37 digelar mulai Minggu (17/5) dengan lima laga yang dimainkan secara serentak, salah satunya duel AS Roma versus Lazio bertajuk Derbi Ibu Kota (Derby della Capitale) di Stadion Olimpico, Roma.

Roma memiliki modal positif menjelang derbi ini setelah tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir di liga selama tiga tahun.

Dari lima pertemuan itu, Serigala Roma mengoleksi tiga kemenangan, salah satunya dipetik pada pertemuan pertama dengan skor 1-0 saat Lazio mendapatkan dua kartu merah.

Roma juga datang ke pertandingan itu dengan bekal apik setelah tanpa kekalahan pada lima laga terakhir mereka yang berakhir dengan empat kemenangan dan satu kali seri.

Performa positif tim berjuluk Giallorossi membuat mereka menghuni posisi kelima dengan 67 poin, menyamai poin AC Milan di atasnya, dengan mereka masih berpeluang besar mendapatkan tiket bermain di Liga Champions musim depan.

Dua kemenangan pada laga terakhir nanti tak hanya menggaransi kompetisi Eropa untuk Roma, tetapi juga bisa membuat mereka finis di posisi runner-up.

Sebaliknya, Lazio tiba di derbi ini dengan perasaan kurang bagus setelah mereka dua kali dikalahkan Inter Milan di liga dengan skor 0-3 dan juga final Coppa Italia dengan skor 0-2.

Di liga, performa Lazio tidak konsisten setelah menghuni posisi kesembilan klasemen sementara dengan 51 poin.

Klub di atas Roma, Milan, akan melakoni laga pekan ini melawan tuan rumah Genoa , Minggu (17/5). Pada saat yang sama, tim runner-up Napoli akan menghadapi tuan rumah Pisa, sementara Juventus akan bermain di kandang sendiri melawan Fiorentina.

Como, yang sudah memastikan kompetisi Eropa musim depan dan masih berpeluang bermain di Liga Champions, akan menghadapi Parma pada saat yang sama seperti Roma, Milan, Juventus, dan Napoli.

Sementara itu, Inter yang sudah menyegel gelar juara akan bermain di kandang sendiri melawan Hellas Verona pada Minggu pukul 20.00 WIB.

Pada Senin (18/5) dini hari WIB, dua klub pemain timnas Indonesia, Sassuolo dan Cremonese akan bertanding. Sassuolo yang diperkuat Jay Idzes akan menghadapi Lecce, sementara Cremonese bersama Emil Audero akan berupaya mendapatkan tiga poin guna menghindari degradasi ketika melawan Udinese.

Jadwal lengkap Liga Italia 2025/2026 pekan ke-37:

Minggu (17/5)

Pisa vs Napoli (17.30 WIB)

Como vs Parma (17.30 WIB)

Genoa vs Milan (17.30 WIB)

Roma vs Lazio (17.30 WIB)

Juventus vs Fiorentina (17.30 WIB)

Inter vs Verona (20.00 WIB)

Atalanta vs Bologna (23.00 WIB)

Senin (18/5)

Udinese vs Cremonese (01.45 WIB)

Sassuolo vs Lecce (01.45 WIB)

Cagliari vs Torino (01.45 WIB).