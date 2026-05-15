Jadwal MotoGP Catalunya: Marquez Absen, Podium Buat Aprilia Lagi?

Jumat, 15 Mei 2026 - 09:41 WIB

Jorge Martin siap menang lagi di Catalunya (foto:MotoGP)

Peta persaingan MotoGP Catalunya 2026 berubah total. Sang juara dunia bertahan, Marc Marquez, dipastikan absen dari balapan kandangnya di Sirkuit Barcelona-Catalunya akhir pekan ini akibat cedera patah tulang kaki kanan dan operasi bahu pasca-kecelakaan hebat di Le Mans.

Absennya Marquez membuka drama baru: Apakah ini saatnya Aprilia kembali menguasai Barcelona? Hasil balapan di Le Mans bisa jadi tolak ukurnya dimana Jorge Martin akhirnya kembali merasakan podium tertinggi dengan Aprilia.

Martinator benar-benar bersaing seimbang dengan Ducati yang mendominasi balapan MotoGP dalam beberapa musim terakhir.

Dengan performa tajam Maverick Vinales dan Marco Bezzecchi di beberapa seri terakhir, pabrikan Italia ini siap menantang Francesco Bagnaia.

Ditambah lagi, Alex Marquez membawa misi menebus absennya sang kakak di lintasan yang ia menangi musim lalu.

Siapakah yang akan berdiri di podium tertinggi Barcelona tanpa kehadiran Marc Marquez? Apakah Aprilia mampu membuktikan keunggulannya, atau justru Ducati yang kembali berjaya?

Berikut jadwal lengkap MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung di Sirkuit Barcelona-Catalunya:

Jumat, 15 Mei 2026

14.00–14.35 WIB — Moto3 Free Practice Nr.1

14.50–15.30 WIB — Moto2 Free Practice Nr.1

15.45–16.30 WIB — MotoGP Free Practice Nr.1

18.15–18.50 WIB — Moto3 Practice

19.05–19.45 WIB — Moto2 Practice

20.00–21.00 WIB — MotoGP Practice

Sabtu, 16 Mei 2026

13.40–14.10 WIB — Moto3 Free Practice Nr.2

14.25–14.55 WIB — Moto2 Free Practice Nr.2

15.10–15.40 WIB — MotoGP Free Practice Nr.2

15.50–16.05 WIB — MotoGP Qualifying Nr.1

16.15–16.30 WIB — MotoGP Qualifying Nr.2

17.45–18.00 WIB — Moto3 Qualifying Nr.1

18.10–18.25 WIB — Moto3 Qualifying Nr.2

18.40–18.55 WIB — Moto2 Qualifying Nr.1

19.05–19.20 WIB — Moto2 Qualifying Nr.2

20.00 WIB — MotoGP Sprint Race

Minggu, 17 Mei 2026

14.40–14.50 WIB — MotoGP Warm Up

16.00 WIB — Race Moto3 (18 laps)

17.15 WIB — Race Moto2 (21 laps)

19.00 WIB — Race MotoGP (24 laps)