Jadwal MotoGP Prancis, Panggung Duo Aprillia

Duo pembalap Aprillia Racing Marco Bezzecchi dan Jorge Martin mengincar kemenangan di MotoGP Prancis yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis, Minggu (10/5).

The Bezz, julukan Bezzecchi, menjalani musim in dengan hasil cukup positif dengan menorehkan tiga kemenangan di seri awal.

Sementara itu Terminator, julukan Jorge Martin, juga mulai menemukan sentuhan kembali pada musim ini setelah sukses beradaptasi dengan Aprillia dan pulih sepenuhnya dari cedera.

Duo Aprillia yang dinilai mempunyai motor jauh lebih berkembang saat ini tentu harus mewaspadai pesaing lainnya. Terlebih pembalap Gresini Racing Alex Marquez baru saja mengunci kemenangan di MotoGP Spanyol pada akhir April lalu.

MotoGP Le Mans Prancis (foto:MotoGP)

Alex tentu saja bisa menjadi ancaman nyata yang mengganggu bagi Aprillia di Le Mans nanti.

Selain itu terdapat juga pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang bisa saja revans di Le Mans. Sang juara bertahan yang belum menemukan performa impresif, bukan tidak mungkin bisa menjadi mimpi buruk bagi duo Aprillia mengingat pada musim lalu Marc bisa mengunci podium kedua di Le Mans.

Persaingan di Le Mans tentu akan menjadi persaingan yang terbuka untuk pembalap-pembalap lain pada musim ini seperti pembalap Pertamina VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio yang bertahan namun pasti bisa mengunci podium.

Nerikut jadwal MotoGP Prancis:

Jumat (8/5)

Latihan bebas 1 : 15.45-16.30 WIB

Latihan : 20.00-21.00 WIB

Sabtu (9/5)

Latihan bebas 2 : 15.10-15.40 WIB

Kualifikasi 1 : 15.50-16.05 WIB

Kualifikasi 2 : 16.15-16.30 WIB

Sprint : 20.00 WIB

Minggu (10/5)

Balapan utama: 19.00 WIB