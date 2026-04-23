Jadwal MotoGP Spanyol, Bezzecchi Mau Juara Lagi!

Kamis, 23 April 2026 - 23:53 WIB

MotoGP musim 2026 telah memasuki seri MotoGP Spanyol yang akan berlangsung di Sirkuit Jerez mulai Jumat hingga Minggu.

Sorotan kini tetap tertuju pada pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang tampil begitu dominan sejak awal musim ini.

The Bezz, julukannya, tentu saja berambisi untuk bisa mengunci kemenangan keempat beruntun setelah sebelumnya mengamankan kemenangan di MotoGP Thailand, MotoGP Brasil, dan MotoGP Amerika Serikat.

Namun pembalap asal Italia tersebut tentu saja harus mewaspadai rekan setimnya Jorge Martin yang kini sudah mulai kembali menemukan sentuhan di lintasan.

Terlebih, Martinator mempunyai motivasi lebih untuk bisa memetik kemenangan perdana di hadapan pendukungnya sendiri di Jerez.

Pembalap asal Spanyol tersebut kini tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat kondisi Aprilia Racing yang menjadi pabrikan paling terdepan dalam pengembangan dan Martinator sudah beradaptasi dengan baik dengan Aprilia RS-GP.

Selain dua pembalap Aprilia, sorotan juga tertuju pada juara bertahan sekaligus pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez.

Jawara dunia tujuh kali tersebut masih belum bisa menemukan sentuhannya kembali semenjak pulih dari cedera dan kini lebih banyak berkutat menghadapi masalah Desmosedici GP-26.

Berikut jadwal GP Spanyol:

Jumat

15.45-16.30 WIB : Latihan bebas 1

20.00-21.00 WIB : Latihan

Sabtu

15.10-15.40 WIB: Latihan bebas 2

16.15-16.30 WIB : Kualifikasi 1

20.00 WIB : Sprint race

Minggu

19.00 WIB : Balapan utama