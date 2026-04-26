Jadwal Persija Vs Persis Solo: Kesempatan Merapat Macan Kemayoran!

Ukuran Font Kecil Besar

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) bersiap menjadi saksi bisu bentrok dua kutub berbeda dalam lanjutan pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026, Senin (26/4/2026).

Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo dalam laga yang bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan harga diri dan masa depan.

Bagi tuan rumah, kemenangan adalah harga mati. Berada di posisi ketiga dengan koleksi 59 poin, Macan Kemayoran tengah berlari kencang menjaga asa juara. Terpeleset sedikit saja, mimpi mengangkat trofi musim ini bisa saja sirna.

Namun, lawan yang datang bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Persis Solo, meski terjepit di posisi ke-15 dengan 27 poin, datang dengan semangat "nothing to lose" demi meloloskan diri dari jerat degradasi.

Waspada "Kejutan" Laskar Sambernyata

Pelatih Persija, Mauricio Souza, menyadari sepenuhnya potensi bahaya yang dibawa tim tamu. Meski Persis tampil angin-anginan sepanjang musim, ia melihat ada grafik peningkatan dalam permainan Laskar Sambernyata belakangan ini.

"Kami tahu tidak ada pertandingan mudah di Indonesia. Kami harus sangat fokus untuk menghindari kejutan besok," ujar Souza dalam konferensi persnya. Eks pelatih Madura United itu menegaskan bahwa posisi klasemen bukanlah jaminan laga akan berjalan mudah.

Menjawab Kritik Lewat Ketajaman

Persija sendiri sedang dalam sorotan tajam. Dua hasil buruk di laga sebelumnya membuat suporter mulai gerah. Masalah utamanya klasik: lini depan yang tumpul meski dominan dalam permainan.

Souza mengakui anak asuhnya seringkali kehilangan tajinya saat memasuki sepertiga akhir lapangan. "Kami menciptakan peluang, tapi tidak efektif. Dalam persiapan singkat ini, kami fokus mengasah penyelesaian akhir dengan berbagai cara," ungkapnya.

Baginya, urusan mencetak gol bukanlah PR baru yang mendadak dikerjakan. "Kami sudah melatih ini sejak awal kompetisi. Terkadang gol yang dinanti memang tidak datang begitu saja, tapi kami terus mencoba."

Layak dinantikan, apakah racikan strategi penyelesaian akhir Souza akan membuahkan hasil manis di depan ribuan The Jakmania, atau justru Persis Solo yang berhasil mencuri poin demi nafas panjang di kasta tertinggi?

